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多洗手、戴口罩 麻疹不上身

2018-04-25 00:43聯合報 顏群芳／為恭紀念醫院藥師

麻疹與德國麻疹皆可由飛沫或與病人直接接觸而感染。 圖／聯合報系資料照片
麻疹與德國麻疹皆可由飛沫或與病人直接接觸而感染。 圖／聯合報系資料照片
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近日某航空公司驚爆麻疹群聚疫情，疾病管制署已陸續追蹤超過3000名個案接觸者，無獨有偶，疾管署也在4月10日公布今年首例德國麻疹確定病例，一時之間，許多民眾開始詢問，要如何避免這些「麻」煩纏上身。

由圖表可知，兩種病毒皆可由飛沫或與病人直接接觸而感染，所以建議到流行地區，都需戴上口罩，注意個人手部衛生，才能有效杜絕病毒傳播；另外，接種疫苗也能預防感染，可施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，簡稱MMR疫苗，一般常規接種時程是出生滿12個月打第一劑，等到滿5歲至進入國小就讀前，再施打第二劑，而成人可到醫療院所，請醫師評估自身狀況，來決定是否需施打疫苗。

而感染麻疹患者，建議在可傳染期，也就是出疹前後4天之內，接受居家或住院隔離，並採取適當防治措施，所以政府才需要積極追蹤帶原者這段期間所有的旅遊史或是接觸史，以通知個案接觸者採取自我隔離，而接觸者若接觸麻疹病人後72小時內接種MMR疫苗，或6天內進行肌肉注射免疫球蛋白，可能預防麻疹發生；而感染到德國麻疹的患者，一般無特殊治療，以支持療法為主，給予緩解症狀的藥物。

最後提醒民眾，如出現相關臨床症狀，要迅速戴上口罩並就醫，才能有效防範疾病的傳播，避免疫情擴散。

麻疹、德國麻疹比一比 圖／聯合報提供
麻疹、德國麻疹比一比 圖／聯合報提供
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麻疹德國疫苗
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