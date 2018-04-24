麻疹感染疫情 屏東掌握153名接觸者

2018-04-24 16:36 中央社 屏東縣24日電



屏東縣政府衛生局長李昭仁今天表示，針對近期麻疹群聚感染疫情，衛生局已掌握153名屏東縣接觸者，目前沒人發病。

李昭仁表示，這153人已完成自主健康管理相關衛教、每天監測健康情形，將持續追蹤至與指標個案接觸日後18天為止。

李昭仁提醒，麻疹傳染力強，可由空氣、飛沫傳播，自感染到出疹潛伏期約7至18日，患者通常有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等4種前驅症狀，發燒後約4天開始從臉到軀幹、四肢陸續出疹，但在出疹前後4天就具傳染性。