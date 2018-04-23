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別搶打麻疹疫苗 醫師：20年沒人重症死亡

2018-04-23 21:11中央社 台北23日電

麻疹疫情引發恐慌，麻疹疫苗一「針」難求。兒科權威醫師李秉穎今天表示，麻疹雖是法定傳染病，但症狀並不嚴重，近20年來沒有人因麻疹導致重症、死亡，呼籲民眾別搶打疫苗。

衛生福利部疾病管制署今天召開「預防接種諮詢委員會」，邀集10名感染科專家開會商討麻疹疫情以及防疫措施。

與會的台大醫院小兒部主治醫師李秉穎會後受訪時表示，麻疹疫情延燒，導致許多民眾人心惶惶、搶打疫苗，但實際上麻疹的症狀只是發燒、出疹，在台灣威脅性很小，近20年從沒有人因麻疹併發重症、死亡。

李秉穎說，以前教科書上總寫著麻疹死亡率有約5到10%，但那是古早時代而且是開發中國家才會發生的事，例如非洲的孩子高達80%營養不良，免疫功能不好，得到麻疹就有高併發症風險和感染病機率，補充維他命A等營養素確實有助於對抗麻疹。

不過，麻疹如果發生在先進國家，同樣補充維他命A則完全沒效，加上台灣人豐衣足食，最大的問題不是營養不良，而是肥胖，代表台灣人並不缺維他命A，才會有這麼多麻疹病例，卻沒有因此併發重症或死亡。

此外，台灣麻疹疫苗接種率非常高，2劑接種率高達97%，此成績幾乎傲視全亞洲，包括日本先進國家都不如台灣，因此台灣有很好的群體保護效果，只有偶爾出現境外移入等偶發個案。

李秉穎指出，由於麻疹是法定傳染病，出現新個案時才需特別注意，但相較麻疹，冬天容易流行的流感更嚴重，不僅會發燒好幾天，因流感併發肺炎、重症死亡患者都比麻疹多得多。

預防麻疹最好的方式就是接種「麻疹、德國麻疹、腮腺炎疫苗」（MMR），但疫苗供應有限，不可能馬上供應給全台2300萬人，因此也和疾管署共同討論出優先施打對象，包括台北市、新北市及桃園市的醫學中心急診室醫護人員，工作性質會頻繁接觸外國人者，以及家中有免疫不全、孕婦等麻疹併發症高風險族群優先。

麻疹疫苗疫情
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