追蹤虎航麻疹個案接觸者 嘉義縣市28人遭列管追蹤

2018-04-23 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



麻疹疫情延燒，疾管署全球資訊網站設麻疹專區，提醒民眾注意。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 台灣虎航搭載旅客疑引起國內麻疹感染疫情擴大，持續延燒，衛福部疾管署針對虎航麻疹風波確診個案的接觸者，要求轄區縣市衛生局列管追蹤，其中嘉義縣市目前還有28人遭列管追蹤，將追蹤到本月底。

麻疹疫情延燒，從3月29日首例境外移入個案後，截至目前已22例確診，包含台灣虎航及林口長庚醫院都引發次波感染，全台追蹤接觸者高達5103人，疫情是近9年同期新高。

嘉義市衛生局從事件發生，持續追蹤接觸者健康狀況，目前已完成追蹤15名，另有17名需追蹤至29日，除每日追蹤健康狀況，提醒其進出醫院或人潮密集公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，若有發燒等症狀，須戴上口罩通報衛生局由協助就醫，目前衛生局追蹤對象健康狀況良好。

嘉義縣衛生局針對虎航確診接觸者追蹤共27人，已追蹤結案16案，目前還有11人追蹤中，需追蹤至30日，目前追蹤對象健康狀況良好，追蹤期與指標個案接觸日起追蹤2周，追蹤期間仍可出外活動，轄區公衛護士每天會以電話訪談，了解健康情況。

此次麻疹傳播事件，感染個案在可傳染期內都有大眾交通運輸或公共場所活動史，呼籲民眾提高警覺，留意自身健康狀況，自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知醫師相關接觸史。相關資訊可洽嘉義縣市衛生局，或上疾管署全球資訊網站查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922，0800001922。