台旅客沖繩搭機欲返台 不明高燒遭攔阻

2018-04-22 23:18 中央社 桃園機場22日電



麻疹疫情延燒，不但台灣進入高度戒備，日本沖繩也謹慎防範，一名台灣旅客今晚預計由沖繩返台，因不明高燒遭日方人員攔阻無法通行，需取得醫師適航證明後才可搭機返台。

台灣虎航晚間表示，今晚由日本沖繩返台的班機中，一組4人同行的旅客，因其中一名成員出現不明高燒現象，被日方人員攔下無法通行，也無法辦理報到手續，需等到取得適航證明後，才可搭乘班機返航。

虎航表示，由於同行旅客不願分開返台，因此一行4人決定暫留日本。等到高燒旅客取得適航證明後，虎航將主動協助旅客後續的返台航班安排。