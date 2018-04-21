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全台22例麻疹確論 疫情近9年同期新高

2018-04-21 19:53中央社 台北21日電

為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即日起每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險...
為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即日起每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消毒工作，直到疫情解除為止，工作人員下午帶著透明眼罩及口罩噴灑藥劑，第一站就先針對虎航辦公室消毒。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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麻疹疫情延燒，自3月29日首例境外移入個案後，至今已22例確診，包含台灣虎航及林口長庚醫院都引發次波感染，全台追蹤接觸者高達5103人，疫情是近9年同期新高。

春末是麻疹疫情好發季節，衛生福利部疾病管制署在3月29日公布首例境外移入個案，該男子從泰國返國後出現發燒症狀，在還沒出疹、但已有傳染力情況下，搭乘台虎班機到沖繩，並在沖繩當地被確診，直到可傳染期過了才回台。

但該個案因在沖繩趴趴走，加上沖繩麻疹疫苗接種率較低，引發沖繩60餘人遭感染，打破沖繩過去4年無麻疹疫情紀錄，甚至有一名日本本土旅客到因到沖繩旅行，也把病毒帶回本土，可能有擴大傳染疑慮。

此個案也造成台虎群聚事件，目前已有13人被感染，已形成第三波傳染。

境外移入個案常是造成本土群聚感染的原因，日前一名從澳門回國的旅客，因疑似症狀到林口長庚醫院就醫，結果也造成次波感染，1名護理人員及1名就醫民眾被波及。

根據疾管署統計，目前全台共有22例麻疹確定病例，15例為國內感染，7例為境外移入。目前全台因麻疹接觸的追蹤者達5103人。比較近10年麻疹同期疫情，今年目前共22人確診，僅次於2009年有42人，疫情為近9年新高。

麻疹以空氣、飛沫傳播病毒，傳染力極高，病毒可在空氣中停留2小時，只要走過，就可能被感染。根據資料統計，麻疹是傳染力最強的傳染病，在完全無免疫力的族群，一個麻疹個案可以傳染給12至18人，傳染力比天花、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還強。

打疫苗是防麻疹最好方法，目前建議滿1歲、滿5歲入小學前各接種一劑。疾管署副署長莊人祥表示，台灣在1978年開始推動接種2劑麻疹疫苗前，麻疹主要是學齡前孩子的疾病；近年因第二劑MMR疫苗接種率已超過97%，加上成年人疫苗保護力有減弱的現象，最近已成為成年人的疾病。

根據疾管署資料，國內這波麻疹疫情目前沒有重症或死亡個案，絕大多數都是輕症個案，唯一一名患者併發肺炎，住一般病房，也已康復出院。市面上的自費MMR疫苗還有4萬劑、公費MMR疫苗也有幾千劑可供調度，民眾不用恐慌。

林口長庚兒童感染科主任陳志榮則說，麻疹疫苗防護力在打完2劑疫苗後會逐年降低，現年36歲以下者，若常出國，應評估施打疫苗；37歲以上者較不需擔心，尤其47歲以上者，過去都有自然感染，可終身免疫。1歲以下完全沒有抗體，應避免出國。

大部分人感染麻疹，若沒有併發症，2至3週可痊癒，疹子短暫留下色素沈澱，不致危險。但有約千分之一機率，會有嚴重併發症，包含肺炎與腦炎。感染麻疹後，約有1、2年時間身體的抵抗力會變差，也比較可能感染其他疾病。

麻疹疫苗疫情

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