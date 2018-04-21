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林口長庚麻疹群聚 追蹤接觸者近千人

2018-04-21 18:37中央社 台北21日電

林口長庚醫院爆發院內麻疹群聚感染，除一名男性急診護理師中鏢，日前在院內抽血站接觸麻疹患者的一名女子也遭傳染，此群聚追蹤接觸者近千人；而目前國內共22例麻疹確定病例。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午公布，國內新增2例麻疹確診個案，其中1名20多歲男性為林口長庚醫院急診護理師。他在4月4日曾在急診值勤時接觸當時疑為感染麻疹者、但之後確診為澳門境外移入麻疹個案時，遭到傳染。

疾管署指出，這名澳門境外移入麻疹個案的女性，還沒確診麻疹時到林口長庚急診就醫，並到抽血檢驗站驗血，結果導致林口長庚男護理師感染麻疹，還造成另一名在抽血站驗血的40餘歲女性遭波及，疾管署在20日已公布麻疹確診個案。

莊人祥表示，林口長庚爆發麻疹院內感染，目前此群聚近千人，追蹤人數共980人。此群聚案件目前進展到次波傳染，但因醫療院所出入的人多，憂心會有三波傳染可能性。

莊人祥指出，現在已要求林口長庚提出相關應變措施，包含檢傷動線應該重新規劃，有發燒、上呼吸道症狀患者應有獨立看診空間等，也要求醫護人員都要列冊，並評估補打疫苗。

確診麻疹的林口長庚護理師在可傳染期的4月15日、16日及18日都有值凌晨0時至上午8時的班，估計接觸的患者超過200名。另護理師於15日曾到海底撈京站店用餐；也曾有搭公車、捷運等紀錄。

莊人祥表示，若民眾在上述時間曾出現在這些地點，請務必自主健康管理，出門戴口罩，且有發燒、上呼吸道等疑似症狀時，可跟衛生單位聯繫，會協助就醫，降低第三波感染風險。

此外，另外還有一名確診麻疹個案則為20多歲男性4月3日至8日曾至泰國旅遊，14日至18日陸續出現咳嗽、發燒、出疹等症狀，經就醫通報，今天確診，目前住院隔離治療中。因該個案與國內其他確診病例都無關聯性，且潛伏期間曾有國外旅遊史，研判為境外移入病例。

今年截至目前國內共計22例麻疹確定病例，15例國內感染；7例為境外移入病例。

麻疹林口長庚

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