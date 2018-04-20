一人染病禍及千人！麻疹防不勝防 成年的你反而最危險

2018-04-20 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



台灣虎航麻疹群聚感染疫情持續升高，這波群聚感染衛生單位掌握個案接觸者多達2978人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

過去麻疹被視為是孩童時期不可倖免的疾病，在1950年代末期及1960年代初期，全球每年死於麻疹的兒童人數幾乎是小兒麻痺的2倍。在麻疹疫苗未問世之前，出麻疹幾乎是所有人的童年記憶，我國自1978年起陸續將麻疹相關疫苗納入常規接種，大多數新生代自疫苗得到免疫力，不再得過麻疹，甚至連聽都沒有聽過。

傳染力第一名 台日拉警報

分享 facebook

最近國內麻疹風暴愈演愈烈，群聚案例不斷出現，甚至讓台日兩地都繃緊神經。麻疹為何這樣麻煩？原因是麻疹傳染力極強，容易引發群聚感染，一有群聚感染，疫情就有可能延燒。根據估算，只要一人感染麻疹，就可能傳染給十二到十八人，麻疹可說是目前法定傳染病中，傳染力排行第一名。

防疫補破網 緊盯近3千人

從台灣虎航開始的群聚感染，目前已有12起確診案例，不只同班機、同公司員工被傳染，連與在相同或鄰近備勤室工作的長榮、馬航空服員都被掃到，12名病例中，有9名空地勤人員，衛生單位掌握的個案接觸者已接近三千人。

台灣虎航此次處置失當，造成國際防疫缺口。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

而國內患者感染麻疹後赴日旅遊，竟造成沖繩四年來首度出現麻疹疫情，至今有63人被感染，其中包含2名0歲嬰兒、1名1歲幼童，沖繩縣府將成立危機管理小組因應。最近也傳出住名古屋的十多歲少年確診麻疹，他曾至沖繩旅行，並在埼玉縣停留，延判極可能也在沖繩被感染，日本厚生榮動省已通知各縣市留意麻疹疫情。

SARS、H1N1 傳染力算小咖

疾管署指出，國內法定傳染病逾80種，麻疹為第二類法定傳染病，但卻是傳染力最兇猛的，在毫無免疫力的群體中只要1人感染，平均會傳染給12到18人，是SARS病毒的6倍以上，傳染力不容小覷的傳染病還有百日咳、白喉、天花，令人畏懼的H1N1流感病毒排名在這些傳染病後面。

麻疹「威力」有多驚人？依「基礎傳播數（RO）」，排行前10名傳染力最強傳染病，第一名就是麻疹，接下來依序是百日咳，可傳染給12至17人、白喉為6至7人、天花、小兒麻痺和德國麻疹為5至7人、腮腺炎為4至7人、愛滋病以及SARS為2至5人，H1N1流感病毒為1.4至3人。

密室「獨活」2小時 麻疹毒性驚人

分享 facebook

疾管署防疫醫師鄭皓元說，麻疹病毒會透過空氣及飛沫接觸傳染，病毒特性就是存活力非常強，能在密閉空間中存活2小時，即使患者已離開，仍可讓進入空間中的人被感染。具空氣傳播途徑這一點，就遠勝其他傳染病，肺結核及過往SARS疫情在嚴重時，也曾被懷疑可能透過空氣傳播，但傳染力皆不比麻疹強。

鄭皓元解釋，基礎傳播率數（RO）能顯示傳染病兇猛程度，若此數值小於1，代表疾病不容易傳染，疫情會自動慢慢消失；但若大於1，就可用來計算防疫應讓多少人接種疫苗，進行群體免疫的防範措施。

疫苗涵蓋率提高 在台一度絕跡

麻疹會引起手部皮疹等症狀。圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

麻疹疫苗由美國醫師湯瑪斯皮布爾斯（Thomas Chalmers Peebles，1921~2010）於1963年研發，因為麻疹疫苗的問世，讓兒童免於被感染的命運。台灣疫苗接種率高，麻疹好一陣子在國內銷聲匿跡，幾乎沒有本土麻疹病例，但近年大陸、越南、菲律賓等常有麻疹疫情，歐美先進國家疫情亦時有所聞，使麻疹病毒藉由頻繁國際交流進入國內機會提高。

若接種疫苗預防麻疹，要達到群體免疫，疫苗接種涵蓋率需達95％以上，當前台灣麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗為常規疫苗，疾管署統計，2014年至2016年，第一劑接種率為98％以上、第二劑也達97％以上。

感染麻疹後，較危險的群體為嬰幼兒，建議嬰兒出生滿12個月後，家長可帶孩子接種MMR疫苗，若必須前往麻疹流行地區，未滿1歲但出生已超過6個月的嬰兒，可先自費施打一劑疫苗。

20歲至40歲 抗體有減弱之虞

圖／疾管署提供 分享 facebook

疾管署指出，目前40歲以上者應在幼時已感染過麻疹，具免疫力，廿歲以下則因幼時接種疫苗，保護力猶存；廿到四十歲不確定是否曾感染過麻疹的中壯年人，或幼年曾接種疫苗，卻擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，可考慮補接一劑MMR疫苗，建議赴麻疹流行區前，可至旅遊醫學門診諮詢。