整理／虎航麻疹風暴愈滾愈大 前因後果一次看懂
最後更新時間：2018/4/19 18:00
台灣虎航引發的麻疹風暴愈演愈烈，目前台灣已有12起確診案例，日本沖繩也出現63人遭感染，甚至出現0歲小嬰兒被感染的情形。台灣目前確診名單包含1名指標個案（首例）、1名職場同事、1名同機乘客、7名虎航員工、1名長榮地勤、1名馬航地勤，衛生單位已掌握接觸者共2978人，將持續監測健康狀況至5月6日。
風暴起源於一名至泰國返台的30多歲男子，在3月1日至4日於泰國旅遊時感染麻疹，14日出現發燒、咳嗽等症狀，雖有就醫但以為是感冒，17日仍搭乘虎航至日本沖繩旅遊，至19日肢體出疹才被日本當地醫院收治後住院，待病情穩定後回台。
由於麻疹在發疹前後4天為可傳染期，導致2名與該名男子同機服勤的空服員受到感染，此外，因虎航未即時通知相關機組員進行隔離，使其於可傳染期間仍繼續出勤、至公共區域活動，導致疫情持續擴大，至4月19日，已有12例確認案例，除首例及其直接感染的5名案例外，另6名來自虎航空服員的「次波感染」。
目前已確認個案
- 3/19 台籍30餘歲男性在日確診，入院治療
- 4/3 出現2名確診案例，1名為該男性同事，1名為虎航男性空服員
- 4/4 出現1名確診案例，為虎航女性空服員
- 4/5 出現2名確診案例，1名為虎航機組人員，1名為同機男性乘客
- 4/17 二次感染出現，2名確診案例分別為虎航女機師及女性空服員，與4/3確認男空服員同機
- 4/17 出現4名確診案例，2名虎航女性空服員，1名長榮航空地勤人員，1名馬來西亞航空地勤人員，疑因相同或相近辦公室感染
麻疹群聚感染個案可傳染期間活動史
- 男空服員發疹仍出勤 麻疹群聚疫情恐擴大…more
虎航輕忽案例 未告知麻疹暴露史、延遲通知釀災
首波感染中，1名虎航男性空服員在出現病症後仍有6趟出勤引發議論，虎航表示由於僅被診斷為感冒而未隔離，但疾管署初步研判，很可能是就醫時未告知醫師麻疹暴露史才被輕判。疾病署更表示，首例發病時已獲日方通報，在跨國了解詳情後，於26日通知虎航應告知員工進行自主健康管理，虎航卻遲至29日下午才以重要信件、電話通知機組員，使已有發燒、咳嗽症狀的空服員上機值勤，讓疫情一發不可收拾，將釐清是否觸法。
辦公室成病毒室 桃機緊急大消毒
此次確診案例中，有4例疑似因與虎航染病空服員相同、或鄰近辦公室而遭感染，由於事發地為桃園機場辦公室，隔天便開始大消毒，範圍包含虎航及其左右的辦公室、走道等。桃機公司也說明，該處辦公室非一般旅客會經過的動線，事發至今已經多次消毒。
由於引起次波感染的空服員發病時值勤航班為高雄入境，為防止疫情持續擴散，高雄相關合約旅宿業者與接駁專車皆緊急消毒並完成衛教工作，並監測相關接觸者健康資料。…more
病源體四處趴趴走 恐為5年來首例開罰對象
針對虎航染病空服員發病後仍繼續工作、至公共場所活動，疾管署將釐清責任歸屬，不排除依「傳染病防治法」研擬開罰，最高可罰1萬5000元，若開罰將成5年來首例。此外，另一名於4月17日確診的虎航女性空服員，在發病期間搭高鐵南下訪友，於高雄確認，高雄市衛生局也表示不排除對個案開罰。
麻疹疫情延燒 疾管署、民航局和機場公司急祭6措施
疾管署18日下午緊急與民航局、機場公司等單位開會，祭出6大措施扼止麻疹疫情再擴大：
1.每日在辦公室進出風險區消毒一次。
2.將辦公區工作者列冊。
3.評估員工是否需要再次接種疫苗。
4.要求員工作自主健康管理。
5.落實員工生病不上班。
6.一生病就通知區管中心評估就醫。…more
由於台男感染麻疹後赴日旅遊，造成沖繩4年來首度出現麻疹疫情，至今已有63人被感染，其中包含2名0歲嬰兒、1名1歲幼童，沖繩縣府下周將成立危機管理小組因應。
儘管迅速確診 但個案已跑遍多處景點
據日本感染症研究所表示，該名台灣人在確診前已在沖繩縣內四處觀光，並利用當地的單軌電車、租車等，期間與他接觸者陸續發病，廣散分布於那霸、石垣等地。4月7日以後，二次傳染及三次感染的患者也開始出現。由於遇到日本小學開學期間，縣府呼籲尚未接種疫苗的小孩儘快接種，並製作日英中韓4種語言的海報宣導。此外，名護市16日也有1名中學一年級生確診，該校即決定一年級班級停課到20日，防止感染擴散。…more
遊沖繩染麻疹 再搭新幹線回名古屋
11日一名家住名古屋的10多歲青年遭確診麻疹，在此之前曾至沖繩旅行，並在埼玉縣停留，延判極可能在沖繩被感染，日本厚生榮動省已通知各縣市留意麻疹疫情。…more
疫苗接種率低 恐致疫情延燒
據統計，沖繩縣麻疹疫苗接種率為全日本最低，尤其是第二劑，接種率僅在89%至90%間，但麻疹疫苗接種率不到95%以上沒有預防效果，醫師判斷恐是造成疫情迅速蔓延的原因之一。由於疫情嚴重，目前因麻疹而取消行程的觀光客共173人，包括海外有33人。為控制疫情、並因應疫情對下次連假觀光的影響，沖繩縣內下周將成立危機管理小組。…more1、2
麻疹病毒傳染力強 致死率是流感千倍
病源：麻疹病毒
感染途徑：接觸及飛沫傳染，出疹前後4天傳染力最強
潛伏期：10~12日，春冬兩季為好發期
症狀：發病後4~7天出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、眼睛紅腫、流眼淚等感冒症狀，之後口腔黏膜會發現白色的「柯氏斑點」，後出現高燒及蔓延全身的紅疹
致死率：5~10％
流行區域：大陸、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、非洲、法國
由於台灣將麻疹納入常規預防接種時程，大部分人都有抗體，一部分人儘管可能隨年齡增加失去預防效果，但因絕大多數人具有抵抗力，因而受到「群體免疫」保護，因此很少聽聞有人得到麻疹。麻疹目前沒有特效藥可使用，只能用支持性療法以舒緩症狀不適感為主。如已接觸病患，於72小時內補打三合一疫苗或免疫球蛋白，有機會做補救式的預防。
三合一疫苗保護力 20歲後漸減弱
幼兒接種的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），保護力會在20歲後漸漸減弱，若該族群有出國計畫，或常接觸外國人，可請醫師評估是否自費再接種一劑疫苗。
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