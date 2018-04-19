整理／虎航麻疹風暴愈滾愈大 前因後果一次看懂

2018-04-19 19:20 聯合新聞網 綜合報導



台灣虎航麻疹群聚感染疫情持續升高，這波群聚感染衛生單位掌握個案接觸者多達2978人。 報系資料照 分享 facebook

最後更新時間：2018/4/19 18:00

台灣虎航引發的麻疹風暴愈演愈烈，目前台灣已有12起確診案例，日本沖繩也出現63人遭感染，甚至出現0歲小嬰兒被感染的情形。台灣目前確診名單包含1名指標個案（首例）、1名職場同事、1名同機乘客、7名虎航員工、1名長榮地勤、1名馬航地勤，衛生單位已掌握接觸者共2978人，將持續監測健康狀況至5月6日。

為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即日起每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消毒工作，直到疫情解除為止，工作人員下午帶著透明眼罩及口罩噴灑藥劑，第一站就先針對虎航辦公室消毒。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 虎航輕忽案例 未告知麻疹暴露史、延遲通知釀災 首波感染中，1名虎航男性空服員在出現病症後仍有6趟出勤引發議論，虎航表示由於僅被診斷為感冒而未隔離，但疾管署初步研判，很可能是就醫時未告知醫師麻疹暴露史才被輕判。疾病署更表示，首例發病時已獲日方通報，在跨國了解詳情後，於26日通知虎航應告知員工進行自主健康管理，虎航卻遲至29日下午才以重要信件、電話通知機組員，使已有發燒、咳嗽症狀的空服員上機值勤，讓疫情一發不可收拾，將釐清是否觸法。 辦公室成病毒室 桃機緊急大消毒 此次確診案例中，有4例疑似因與虎航染病空服員相同、或鄰近辦公室而遭感染，由於事發地為桃園機場辦公室，隔天便開始大消毒，範圍包含虎航及其左右的辦公室、走道等。桃機公司也說明，該處辦公室非一般旅客會經過的動線，事發至今已經多次消毒。 由於引起次波感染的空服員發病時值勤航班為高雄入境，為防止疫情持續擴散，高雄相關合約旅宿業者與接駁專車皆緊急消毒並完成衛教工作，並監測相關接觸者健康資料。…more 為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司即日起每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消毒工作，直到疫情解除為止，工作人員下午帶著透明眼罩及口罩噴灑藥劑，第一站就先針對虎航辦公室消毒。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 病源體四處趴趴走 恐為5年來首例開罰對象 針對虎航染病空服員發病後仍繼續工作、至公共場所活動，疾管署將釐清責任歸屬，不排除依「傳染病防治法」研擬開罰，最高可罰1萬5000元，若開罰將成5年來首例。此外，另一名於4月17日確診的虎航女性空服員，在發病期間搭高鐵南下訪友，於高雄確認，高雄市衛生局也表示不排除對個案開罰。 麻疹疫情延燒 疾管署、民航局和機場公司急祭6措施 疾管署18日下午緊急與民航局、機場公司等單位開會，祭出6大措施扼止麻疹疫情再擴大： 1.每日在辦公室進出風險區消毒一次。 2.將辦公區工作者列冊。 3.評估員工是否需要再次接種疫苗。 4.要求員工作自主健康管理。 5.落實員工生病不上班。 6.一生病就通知區管中心評估就醫。…more 麻疹疫情擴大 賴清德：爭取國際支持台灣參與WHA more

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由於台男感染麻疹後赴日旅遊，造成沖繩4年來首度出現麻疹疫情，至今已有63人被感染，其中包含2名0歲嬰兒、1名1歲幼童，沖繩縣府下周將成立危機管理小組因應。 沖繩麻疹疫情衝擊，疑為感染源的台籍男子在日本沖繩縣造成的疫情，截至16日已有56人確診。圖擷自 NHK(0417) 分享 facebook 儘管迅速確診 但個案已跑遍多處景點 到沖繩旅行前，先確認是否接種麻疹疫苗。圖擷自國立感染症研究所官網 分享 facebook 據日本感染症研究所表示，該名台灣人在確診前已在沖繩縣內四處觀光，並利用當地的單軌電車、租車等，期間與他接觸者陸續發病，廣散分布於那霸、石垣等地。4月7日以後，二次傳染及三次感染的患者也開始出現。由於遇到日本小學開學期間，縣府呼籲尚未接種疫苗的小孩儘快接種，並製作日英中韓4種語言的海報宣導。此外，名護市16日也有1名中學一年級生確診，該校即決定一年級班級停課到20日，防止感染擴散。…more 遊沖繩染麻疹 再搭新幹線回名古屋 11日一名家住名古屋的10多歲青年遭確診麻疹，在此之前曾至沖繩旅行，並在埼玉縣停留，延判極可能在沖繩被感染，日本厚生榮動省已通知各縣市留意麻疹疫情。…more 疫苗接種率低 恐致疫情延燒 據統計，沖繩縣麻疹疫苗接種率為全日本最低，尤其是第二劑，接種率僅在89%至90%間，但麻疹疫苗接種率不到95%以上沒有預防效果，醫師判斷恐是造成疫情迅速蔓延的原因之一。由於疫情嚴重，目前因麻疹而取消行程的觀光客共173人，包括海外有33人。為控制疫情、並因應疫情對下次連假觀光的影響，沖繩縣內下周將成立危機管理小組。…more1、2