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酒駕拒檢逃逸只罰6千 終於要加重處罰

2018-04-19 00:05聯合報 記者雷光涵陳金松／台北報導

5年內累犯直接罰3萬

現行法令規定，停車後拒絕酒測罰九萬元，但拒檢逃逸最高只罰六千元，屢屢造成拒檢狀況，去年還有十五名員

警被逃逸車輛波及或追逐時傷亡。立法院交通委員會昨天初審通過「道路交通管理處罰條例」六十條修正案，拒檢逃逸者罰鍰一至三萬元，並吊扣駕照六個月，五年內累犯直接罰三萬元、吊照一年。

立法院初審通過「道路交通管理處罰條例」修正案，提高拒檢逃逸者的處罰，警界叫好，但...
立法院初審通過「道路交通管理處罰條例」修正案，提高拒檢逃逸者的處罰，警界叫好，但希望再罰重一些。 圖／聯合報系資料照片
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2016年逃逸告發的近萬件

警政署表示，二○一六年不聽員警制止、拒絕接受攔檢稽查逃逸被開單舉發的駕駛人高達九五四四件，去年有八一三四件，修法確實有必要性。

拒檢逃逸者，除酒駕、毒駕、通緝犯，也有無照駕駛或單純交通違規，怕荷包失血拒檢逃逸。透過修法，希望能大幅降低拒檢逃逸的比例，不讓違規者有投機心態，也讓員警能多一份保障。

警政署認為，駕駛人拒檢逃逸很可能是因酒駕、毒駕或其他違法違規行為，因此希望立法院二讀時再思考是否再提高罰鍰或延長吊扣駕照期限，以重罰警惕駕駛人面對員警攔查能停車接受稽查，並維護執勤員警與廣大用路人之安全。

去年高雄市警察局在臉書粉絲專頁貼出涉嫌吸毒者駕車拒檢，飛車逃逸撞傷上班途中的林姓警員，致林右大腿骨折，呼籲立委修法；立法院交通委員會昨天討論修改道路交通管理處罰條例第六十條。

立委林俊憲說，民眾喝酒被攔查，拒酒測罰九萬元，拒絕一般攔檢而逃逸最高只罰六千元，當然選擇逃逸。立委許毓仁主張提高罰鍰卅倍，罰九萬到十八萬元。立委羅致政還主張拒檢逃逸恐造成公共意外，應視車輛為犯罪工具吊扣牌照，達嚇阻效果，但未被委員會採納。

立法院駕照酒駕

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