感恩五月情 國泰證與喜憨兒再攜手母親節義賣

2018-05-07 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



5月溫馨感恩季，國泰證券年度盛事「母親節義賣活動」今（2018）年邁入第五個年頭，5月2、3日於總公司邀請喜憨兒基金會感恩義賣，在一片歡欣熱鬧的氛圍裡，喜憨兒與國泰證券、國泰期貨志工們熱情地介紹由喜憨兒們用心烘焙的糕點，叫賣聲此起彼落，「這裡有好吃的麵包與糕點～還有可口美味的手工餅乾～請大家參觀選購！」為期兩個中午時分的義賣，義賣品項總數近1,200個，金額一共達6萬7千多元。

國泰證券董事長莊順裕表示，國泰證券以愛為號召，每年與喜憨兒基金會的合作儼然成為公司全體員工引頸期盼的年度盛會，喜憨兒們認真的汗水，並且踏實用心所做出的每份糕點，都是上天給予人們的恩典。莊順裕說，助人為快樂之本，感恩更是做人的根本，國泰證券願意為關懷社會弱勢族群盡一份綿薄心力。

國泰證券總經理周冠成則讚許全體同仁所展現的愛心，他表示，出自內心的關懷若能透過行動的實踐，方能為社會注入正向能量，國泰證券做為國泰金控的一員，母親節義賣在集團內已是被熟知的年度活動，未來國泰證券也將持續發揮人飢己飢、人溺己溺的關懷精神，落實企業社會責任的理念。