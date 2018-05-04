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母親節募集揪愛心 邀請您一起溫暖婦幼的心

2018-05-04 14:36聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

母親節應該是媽媽們感受溫馨的時節，然而根據勵馨基金會調查，全台有9萬多名婦女在家暴陰影下生活，其中約有1萬8千多位受暴者，脫離暴力後卻面對生活重建的困難：二度就業、租屋不易、未成年子女照顧等，需要我們伸出援手。udn買東西邀請您與勵馨一起，以實際行動幫助弱勢婦幼！即日起至5月13日止，凡參與愛心物資認購者，即可獲得udn買東西300折價券，依下單次數回饋無上限。您所認購的物資將直接寄送至勵馨基金會，感謝您的愛心，讓更多亟需幫助的弱勢婦幼得以有個溫暖的母親節！

udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，舉辦待用物資公益活動，關心台灣婦幼，溫暖...
udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，舉辦待用物資公益活動，關心台灣婦幼，溫暖她們。圖由udn買東西提供。
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受到家庭暴力的小玉 充滿挑戰的生活

小玉，受到先生施暴與凌虐，鼓起勇氣帶著孩子來到勵馨。雖然暫時解除緊急危機，但勵馨也只能提供短期的安置庇護。三個月後，小玉必須帶著孩子離開庇護所。沒有親友可以幫忙、找不到避風港的母子三人，每天都得擔憂住所與下一餐。因為工作不穩定，孩子沒人照顧、學費、奶粉…生活費用重重地壓在她的肩膀上…。

udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的龍眼花蜜蜂蜜蛋糕，您所認購...
udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的龍眼花蜜蜂蜜蛋糕，您所認購的物資將直接寄送至勵馨基金會。圖由廠商提供。
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認購募集商品 送到需要幫助的受暴婦女手中

勵馨基金會此次與udn買東西攜手合作，透過物資認購活動，呼籲更多民眾關注弱勢婦幼的議題，您所認購的愛心蛋糕、木耳飲及麵條等物資，在完成訂購後，將直接送到她們手中，讓更多弱勢婦幼能有個幸福溫暖的佳節。募集蜂蜜蛋糕是為了讓這些受暴婦女也能感受到母親節的溫馨。由於平時經濟窘迫的受暴婦女們，飲食上營養缺乏，所以募集木耳露，讓媽媽們補充體力與營養。而快煮麵與拌麵讓她們能夠飽餐一頓，讓她們在溫馨的五月也能感受到幸福。

udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的有機白雪耳飲，您所認購的物...
udn買東西與勵馨基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的有機白雪耳飲，您所認購的物資將直接寄送至勵馨基金會，讓婦女補充體力及營養。圖由廠商提供。
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勵馨基金會 幫助她們重建生活

udn買東西媒合社福團體 聚集愛心散播正面力量

udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn...
udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn買東西提供。
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udn買東西為落實企業社會責任，從2015年持續舉辦「物資認購公益活動，至今募集到的款項將近180萬，實際幫助超過40個弱勢社福團體。

udn買東西以正派、創新、關懷的企業核心，除帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務外，亦以「最懂你的購物網站」自許，長期於平台公益雲集專區，發起待用物資、愛心百元捐及公益競標等活動，整合平台資源、關心社會弱勢、散播正面力量，邀請您也一同散播愛心至台灣社會的各個角落。

公益活動專區

母親節揪愛心待用物資專區

讓愛延續永不停息待用物資專區

用愛從心上色待用物資專區

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