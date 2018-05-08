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媽媽我愛您！如何幫12星座媽媽過母親節？

2018-05-08 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

偉大的母親給我們帶來了生命，對我們付出一生無悔的愛。在「母親節」這個屬於她們的節日裡，我們要如何來表達對她們的感激和愛意呢？科技紫微網精心為各位準備了活動計劃，願大家能給星座媽媽過一個溫馨快樂的「母親節」！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座媽媽：出遊

大方熱情的牡羊媽媽無論處於哪個年齡段都永遠不失活力。只要條件允許，喜歡戶外活動的她絕對不會排斥旅遊這種活動。所以「母親節」這天帶牡羊媽媽一起出遊最合她的胃口。不一定是去風景名勝，也未必是熱門景點，只要你肯陪她到戶外走走，呼吸新鮮的空氣，活動筋骨，她就會很滿足。

　

金牛座媽媽：享受大餐

吃是人類的一大享受。金牛媽媽其實很注重這種享受，只是有了家庭和孩子之後，常常會考慮到經濟問題而降低了自己對美食的慾望。所以，藉著「母親節」這個特別的日子，讓她拋下所有的顧慮，感受你的孝心，到她從未去過的餐廳好好享受一頓美食大餐，讓她盡情享受美食，體會吃的樂趣！

　

雙子座媽媽：購物

喜歡購物是所有女人的天性，絕不會因為年齡的增長而降低了她們逛街的熱情。特別是對喜歡尋求新鮮感和變化的雙子媽媽而言，逛街能刺激她們的雙眼，搶購能夠燃起她們的熱情。平時總是以工作、社交為理由很少陪媽媽逛街的你，在「母親節」這天不妨放下手裡的所有事情，好好陪雙子媽媽到各大百貨公司感受折扣的瘋狂，體驗購物的樂趣。

　

巨蟹座媽媽：親手準備美食

處處都喜歡為兒女著想的巨蟹媽嗎，很少會對孩子提什麼要求，她只希望孩子們過得開心就好，過節時能夠陪在她的身邊就是最好的禮物。若是搞太多花樣，她還會擔心你浪費錢。所以陪她過節的最佳方式就是待在家裡，你親手製作一桌豐盛的大餐，一家人和樂融融的坐在一起品嚐，至於菜的色香味已不重要，重要的是你這份心。

　

獅子座媽媽：享受美容

女人愛美是人之長情，女人都害怕容顏老去，特別是愛美的獅子座，更怕變成老太婆。所以，「母親節」這天帶著獅子媽媽去美容館做一次SPA。雖然歲月帶走母親臉上年輕的光彩，但美容能夠掩蓋住歲月的痕跡。接受專業的美膚保養，讓臉色紅潤許多，瞬間年輕好幾歲，獅子媽媽一定很開心。

　

處女座媽媽：做健康檢查

健康永遠是處女座的生活重心，特別是媽媽級的處女座更是認為「什麼好都不如身體好」。為了讓處女媽媽更加瞭解自己的健康情況，讓她的身體永遠保持健康。不妨在「母親節」時陪同處女媽媽到健檢中心做一次全身性的健康檢查，會顯得很有意義。不僅能換來母親心理上的安心，也方便她日後做好身體保養計劃。

　

天秤座媽媽：聽一場音樂會

歲月會消磨掉人們曾經的喜好和生活情調，但難以改變人們原本的性情。天秤座的人天生就對藝術有著莫名的情感，個性也偏向於浪漫。生活讓天秤媽媽擱置了自己原本的藝術情操，但她內心仍然對美好的事物有著渴望。「母親節」這天不妨帶著天秤媽媽去聽一場音樂會或是她平日喜歡聽的戲曲，饗宴一場心靈之旅。

　

天蠍座媽媽：泡溫泉

偶爾泡泡溫泉對人的身體健康極為有益，能夠緩解一些皮膚病和治療中老年人常見的關節炎、風濕等病症。特別是對女性而言，溫泉中的礦物質能刺激肌膚，起到養顏的作用。恰好天蠍媽媽又特別注意身體的保養，所以「母親節」帶上天蠍媽媽一同去泡溫泉再適合不過。享受了滋潤，又能夠換來健康。

　

射手座媽媽：燒烤

開明的射手即便已為人母親，有時候也像個小孩子一樣，渴望自由，喜歡新鮮。絲毫不會排斥年輕人的活動，甚至還有點想和年輕人一起行動。「母親節」這天不妨把她當成你的朋友，帶她一起去感受一次燒烤的快樂。沒有她常握在手中的鍋子和鏟子，只是在戶外簡單搭起的爐灶上，烤出美味的食物，對於射手媽媽來說絕對新鮮。

　

摩羯座媽媽：按摩

忍耐力和勤勞度都可歌可讚的摩羯媽媽，在家中長期扮演著家庭主婦的角色。家中的任何事務都喜歡親力親為，對家人的照顧也是體貼入微，可對自己卻表現得粗心大意。她身體有什麼不適往往都喜歡藏在心裡，忍一忍也就過去了。「母親節」這天應該讓她徹底放鬆，你親自為她按摩按摩全身，讓她身體獲得放鬆。

　

水瓶座媽媽：拍親子照

誰說只有年輕人才喜歡拍照，其實一些成年人，甚至是老年人也同樣喜歡用相片去記錄生活中的自己。像有點自我的水瓶媽媽就很喜歡拍照。畢竟每個年齡階段都有每個年齡階段的姿態，有時候換了件衣服都會顯得很不一樣，而照片便能把曾經的自己保存下來，成為珍貴的留戀。所以，「母親節」帶上水瓶媽媽去照相館拍一套親子照，必能滿足她的喜好。

　

雙魚座媽媽：享受大自然

熱愛大自然的雙魚很喜歡將自己置身於大自然之中。感性的她們很容易被青翠的樹木，鮮艷的花朵所觸動。五月正值百花齊放的好時節，所以，在正好屬於五月的「母親節」陪同雙魚媽媽去郊外賞賞花，聆聽鳥兒的歌聲是最好的選擇。她會感動於自然界的神奇與奧妙，同時也會因你的孝心而感到內心溫暖。

　

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解親子命盤，找出最佳互動模式

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