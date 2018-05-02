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母親節送禮不煩惱 聯合新聞網教你禮物這樣挑

2018-05-02 23:05聯合新聞網 台北訊

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母親節將至，為感謝平時辛苦的媽媽們，民眾總是用盡心思挑選禮物，希望能送到媽媽心坎裡。許多百貨業者都祭出各種優惠折扣和禮物組合；餐廳業者也陸續端出限定餐點及優惠活動吸客。只是「禮物」該怎麼送，才能最對婆媽們的心呢？即日起至 5/13，聯合新聞網推出「媽呀！吶喊吧！」活動，除了為你量身訂製母親節的禮物外，還有機會為媽咪贏得獎品喔！

根據聯合新聞網「阿母的禮物大調查」顯示，「美妝」、「家電」類型的母親節禮物最受歡迎，而有 3 成以上的受訪者選擇在母親節當天，與全家人一同去餐廳享受佳餚。聯合新聞網為迎接母親節的到來及感謝全天下母親的辛勞，特別將最受歡迎的禮物類型結合媽媽的心聲，以趣味的方式聽聽媽咪心中最想吶喊的心內話，並推薦你最適合的母親節禮物，還有機會把禮物帶回家！

即日起至 5 月 13 日止，只要下載「udn News App」並參加「媽呀！吶喊吧！」母親節活動，就有機會抽中「台北遠東飯店 CAFE 自助式吃到飽」、「SPA 美學館臉部芳香純淨保養體驗券」、「迷你機器人吸塵器」....等眾多大獎，讓我們一同為媽咪贏得禮物吧！立即下載 udn News App→ https://goo.gl/BEU5RE

下載udn News App後，點選左上方「選單」，即可參加活動！
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母親節聯合新聞網

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