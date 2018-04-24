母親節送什麼最有孝心？ 讓媽咪成凍齡美人

2018-04-24 14:45 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

一年一度的母親節又即將到來，現在也正值百貨公司下殺特惠活動期間，如果不想要到百貨公司人擠人的話，只要透過網購就能輕鬆下單，無論是由內到外的保養品與神級彩妝、追劇神器與舒緩身體的按摩商品，就讓 udn買東西 來告訴你，哪些商品在母親節超級熱銷，慢一步可就搶不到了。

原價3,800元的SK-II 青春露75ml 經典三件組，包含青春露75ml、亮采化妝水30ml以及青春敷面膜一片。即日起至4月30日止，僅需1,859元。圖由廠商提供。 分享 facebook

經典神仙水 輕透粉底液 讓媽媽晶瑩剔透又青春美麗

想要讓媽咪擁有晶瑩剔透的好膚質，讓媽咪青春永駐，好好呵護肌膚是不二法門，這時保養品絕對是你送禮的好選擇， SK-II 青春露75ml經典禮盒體驗組 ，除了75ml的SK-II 青春露，再加上亮采化妝水30ml、青春敷面膜一片，送媽咪的保養一次下單就能買到三種體驗，母親節手刀必搶超值組，無須在百貨公司大排長龍地搶購，線上立即買，免排隊免比價超方便。

原價1,449元的ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 粉持久微霧光澤水粉底30ml。即日起至5月16日止，僅需1,330元。圖由廠商提供。 分享 facebook

另一個知名的經典品牌雅詩蘭黛，除了話題熱銷品「小棕瓶」外，粉底液也是許多網紅及知名藝人的愛用指定品，推薦送給媽咪 ESTEE LAUDER雅詩蘭黛粉持久微霧光澤水粉底 ，全新水感粉底，它獨特的絲滑質地觸感、水潤無瑕妝效，打造超乎想像的微霧光澤。更有優異的遮瑕力，珍貴冷水藻萃取，油脂平衡，緊緻毛孔零瑕疵，並且含有獨家保濕植萃，讓媽咪的肌膚飽滿水感，讓妝效看起來更輕、更薄、更服貼！

阿母吃出健康好體力-老協珍熬雞精

原價2,680元的老協珍 熬雞精 (60ml/包，15包/盒，單盒) 冷凍配送。即日起至4月30日止，僅需2,580元。(結帳還可再折300元喔!)圖由廠商提供。 分享 facebook

發源自迪化街的「老協珍」已有80年歷史，從經營中高價位的南北貨生意開始，秉持「貨真價實、童叟無欺」的理念，數十年來建立起良好的信譽與口碑，近年來更斥資打造自營國際級食品廠，發展 熬雞精 、燕窩等養生食品，以頂級的食品材料及一條龍的安全製程，帶給消費者真材實料的各式美味。

老協珍熬雞精 在知名女星徐若瑄的代言下，市佔率和品牌人氣都高居不下，雞隻源自於台灣第一大土雞場，嚴選12個月以上的老母雞讓營養加分，8小時以上的慢工細熬及獨家水合技術，深層萃取出老母雞的完整營養。包裝採完全滅菌密封技術，冷凍可保存12個月，適合家中長輩、孕婦媽咪飲用。

給媽咪最自然的美麗飲品-扶元堂燕窩

原價1,580元的華陀扶元堂 冰糖純燕窩1盒(6入/盒)。即日起至4月30日止，僅需1,250元。圖由廠商提供。 分享 facebook

華陀扶元堂冰糖燕窩 來自印尼屋燕，棲息環境較好又乾淨，品質穩定且不漂白、不加化學膠、不加人工色素及人工甘味劑，燕窩含量17%，含有膠原蛋白，幫助媽咪養顏美容，保持青春美麗，並且具有人體15種必須胺基酸，可以促進新陳代謝。常溫保存便利攜帶，無論何時何地，只要旋開瓶蓋就可優雅地享用，完美保養媽咪的美人肌。

3C媽咪盡情徜徉按摩樂趣ㄧ邊追劇

原價16,800元的OSIM uJolly背樂樂按摩墊OS-260(牡丹桃色)。即日起僅需10,800元。圖由廠商提供。 分享 facebook

OSIM背樂樂 創新的V型抓捏科技，特製的雙手抓捏按摩能舒緩頸部僵硬和放鬆肌肉，貼合肩膀線條，讓按摩更到位，舒緩深層肌肉深層的緊繃和酸痛。

「腰背推壓」針對酸痛處的深層按摩，舒緩下背部僵硬，滑動推揉至腰背部，緩解腰背部壓力，舒緩因久坐而產生的背部痠痛。

多用途的 OSIM背樂樂 有舒緩全背部的恆溫熱風，不僅提供溫暖，更能在最舒適的狀態下，得到徹底的放鬆。溫熱按摩的多項好處，包括舒緩背部的痠痛、放鬆身心及幫助睡眠，使身體恢復元氣，放鬆緊繃肌肉並增加靈活度。

OSIM背樂樂 不只方便擺放在生活空間裡的椅子、沙發、躺椅及床上，其時尚的設計搭配牡丹花色的造型，也能輕易搭配任何的居家空間，像是辦公室、客廳、臥房都適合。

獻給母后大人的追劇神器－ASUS ZenPad

原價7,590元的ASUS ZenPad 10 Z301M (2G/16G) 四核心平板電腦，即日起至4月30日止，特價只要5,880元。圖由廠商提供。 分享 facebook

歡慶母親節，華碩也推出 ASUS ZenPad 10 Z301M (2G/16G) 四核心平板電腦 ，讓媽咪在家輕鬆用大螢幕就能追劇， ASUS ZenPad 10 Z301M 它將螢幕的對比度、銳利度、色彩及清晰度等各方面都最佳化，提供逼真動人的觀賞體驗，搭配Sonic Master3.0技術，創新融合更真實的音質、更震撼的音量及雙喇叭更多元的音效，劇中角色彷彿就在眼前般栩栩如生、活靈活現，讓母后大人感受如身臨其境般的聽覺饗宴。

給媽咪最簡單卻又最貼心的手機- iNO銀髮旗艦機

原價6,990元的iNO S9 銀髮旗艦機 4G經典款手機-櫻花粉+原廠吊繩+透明保護套。即日起至5月13日止，僅需4,990元。5月1日至5月13日在 udn買東西平台購買，再獨家送您涼風扇。圖由廠商提供。 分享 facebook

經典暢銷的 iNO 銀髮旗艦機 推出最新款 4G經典款手機 ，外殼櫻花粉色調超美型，加上原廠吊繩與透明保護套，完全不擔心美麗櫻花色掉漆， S9大人機 就是用來孝順媽媽的最佳選擇。它具有七大特點，首先，大字體加上簡易的大畫面，讓照片及視頻的解析度更清晰、乾淨且細膩。第二是大音量讓通話更輕鬆，具有35分貝的聽筒設計，也有110分貝的大喇叭設計，如果聽力較退化，不用擔心總是聽不到。第三則是保留實體按鍵，增加觸感又方便使用。第四則是一個按鈕就能拍照，讓媽咪精采時刻不錯過。第五則是安全設計，只要在鎖屏狀態下長按SOS鍵3秒，即可進入SOS緊急呼叫狀態，會立即發送位置地圖和照片到設定的聯絡人手機裡。超貼心的鎖屏設計還有計步功能，讓媽咪輕鬆就知道今天的散步量。最後則是一通電話全省免費到府收送，就算手機壞掉也不會讓媽咪傷腦筋，一通電話就有人來修理。

udn買東西自即日起至4月30日止，推出心意滿滿回家過節活動，累積消費滿5,000再送600購物金。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

為了迎接即將到來的母親節，該好好花個時間陪伴媽咪，無論是邀請每天忙於家務或是在職場上努力打拼的媽咪，一同共享大餐慶祝，慰勞她一整年的辛勞，或是獻上驚喜好禮，都能表達你獨一無二的孝心，讓媽咪感動在心頭。 udn買東西 陪您一起疼惜媽媽的辛勞，推出眾多優惠商品，自即日起至30日止搶先全電商，推出 孝心專案 ，早鳥享優惠， 孝心專案 活動期間累積消費實付金額滿5,000元(含)以上送600購物金。單日累積消費實付金額滿3,000元(含)以上登記送「300元禮券」，數量有限，送完為止，想要用超值價格表孝心就趁現在！今年絕對心意滿滿、回家幸福過節！

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