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蔡總統：我們是太平洋的台灣

2019-03-29 00:26聯合報 記者陳嘉寧／桃園機場報導

蔡英文總統結束「海洋民主之旅」訪問行程，昨晚搭乘中華航空公司專機返抵桃園機場。她表示，拚外交不分年齡，也沒有分顏色，這是她三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴的被世界看見。

蔡英文總統表示，這一趟海洋民主之旅，出訪了帛琉、諾魯、馬紹爾群島等三個邦交國，同時過境美國夏威夷，跟友邦元首會晤，代表台灣人民表達我們對他們長期對我們支持的感謝之意。

蔡總統說，這一趟過境夏威夷有一件事情讓她感觸很深，那是在威基基海灘遇到了一群來自台灣，到夏威夷參加機器人大賽的高中生，這群非常活潑的高中生，拿著國旗，在海灘上大聲的喊「總統好」，引起旁邊觀光客的注意，這樣的場景是以前總統過境時候從來沒有發生的事情。這背後代表的意義，不僅是總統過境待遇改善，也代表因為努力，台灣的年輕人可以更有自信的被世界看到。

蔡英文總統（中）結束「海洋民主之旅」訪問行程，昨晚在桃園機場國賓門發表談話。 記...
蔡英文總統（中）結束「海洋民主之旅」訪問行程，昨晚在桃園機場國賓門發表談話。 記者陳嘉寧／攝影
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這一趟訪問定名「海洋民主之旅」，她認為這個名稱別具意義。在太平洋上，跟我們擁有相同理念的朋友，總是在各種國際場合為台灣仗義直言，給台灣最大的支持。

蔡總統說，中華民國台灣作為一個主權獨立、民主自由的國家，有責任也有義務和理念相親的夥伴，共同為印太地區的和平、穩定、繁榮做出貢獻。台灣是印太地區的貢獻者，這些努力全世界都看見，從印度到太平洋都能夠看見台灣的角色，我們正用行動告訴世界，台灣不只是台灣海峽旁邊的台灣，更是太平洋上面的台灣。

夏威夷蔡英文桃園機場台灣海峽

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