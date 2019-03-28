陪同總統出席夏威夷僑宴 吳新興感謝僑胞支持

2019-03-28 18:13 聯合新聞網 台北訊



蔡英文總統｢海洋民主之旅｣過境美國夏威夷，於108年3月26日晚間，在美國夏威夷KAHALA 飯店 舉行僑宴，僑務委員會委員長吳新興陪同蔡總統步入會場，受到300多位賓客起立鼓掌熱烈歡迎。

吳新興首先引言，感謝夏威夷僑胞百忙中前來參加僑宴，支持中華民國，支持台灣，支持蔡總統。吳新興指出，國父孫文先生於13歲隨同母親前來夏威夷投靠長兄孫眉，也是僑胞之一，也就讀普納荷（Punahoe School)學校，也算是美國前總統歐巴馬的學長。孫文在檀香山接受了西方民主、自由人權以及基督教文明的思想教育，並於1879年在夏威夷成立興中會倡導革命,1912年推翻滿清政府,成立中華民國,是中華民國的國父，更是第一任臨時大總統，吳新興接著介紹中華民國第14屆總統蔡英文，現場全體來賓響起如雷的掌聲歡迎蔡縂統第二次到訪過境夏威夷。

蔡總統致詞時親切問候所有僑胞代表，並分享此行拼外交成果，蔡總統提及中國年初提出一國兩制,他強調,只要蔡英文做總統一天,我們絕對會堅守主權,臺灣絕對不會接受一國兩制。語畢,現場僑胞一陣熱烈掌聲。隨後，駐檀香山辦事處安排夏威夷傳統舞蹈HULA舞的演出，為僑宴增輝不少。節目尾聲，蔡總統分批與僑胞代表合影留念，進入僑宴最高潮，僑胞們能與總統合照，均難掩興奮之情，僑宴劃下完美的句點。

僑委會委員長吳新興陪同蔡總統出席於東西中心舉辦的台灣關係法40週年影像展開幕式。 分享 facebook

僑委會委員長吳新興陪同蔡總統與夏威夷歡迎僑胞握手致意。 分享 facebook

僑委會委員長吳新興與迎接蔡總統僑胞寒暄致意。 分享 facebook

僑委會委員長吳新興與歡迎總統蒞訪僑胞合影 (左一僑務委員何文祥 ，右一僑務諮詢委員楊泰瑛）。 分享 facebook