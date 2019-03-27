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今過境夏威夷 蔡總統將視訊華府智庫

2019-03-27 01:00聯合報 特派記者周佑政／馬久羅報導

總統蔡英文（後右二）出訪抵達馬紹爾群島，出席太平洋婦女領袖聯盟會議，並受邀致詞。...
總統蔡英文（後右二）出訪抵達馬紹爾群島，出席太平洋婦女領袖聯盟會議，並受邀致詞。 （中央社）
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蔡英文總統「海洋民主之旅」今早結束馬紹爾群島訪問，將在當地時間廿六日下午抵達過境點夏威夷，晚間參加僑宴。廿七日上午將首度透過視訊方式，參與華府智庫「傳統基金會」舉辦的研討會，並將致詞，隨後參觀「台灣關係法」立法四十周年特展，最後則到夏威夷州層級的「急難管理署」參訪。

外界關注蔡總統出訪過境美國會見的官員層級與美方禮遇，知情人士說，根據往例，過境期間，蔡總統將出席僑宴，也會接受美方政要電話致意。這次也首度在過境期間透過視訊，參與傳統基金會研討會，主題是「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」。

傳統基金會的研討會由基金會創辦人佛訥主持，據了解，包括參議院亞太小組主席賈德納等幾位美方政要及智庫代表也將參與。研討會結束後，蔡總統將前往夏威夷「東西中心」，參觀台灣關係法立法四十周年影像特展。

蔡總統過境美國的最後一站，則將前往隸屬夏威夷民防廳的急難管理署參訪。

民防廳是由急難管理署、國民兵及國土安全辦公室等單位組成，負責夏威夷的災害應變；知情人士說，我國防部連續三年來，都有與民防廳相關下轄單位進行災防演練。

根據往例，美國在台協會（AIT）主席莫健將在蔡總統過境期間接機，全程陪同參訪。

夏威夷台灣關係法美國在台協會蔡英文

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