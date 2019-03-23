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大陸反對過境夏威夷 蔡總統：訪友還要鄰居同意？

2019-03-23 00:51聯合報 華盛頓記者張加、記者周佑政／華盛頓、帛琉科羅廿二日

總統蔡英文22日上午前往參訪帛琉國會致詞。 （中央社）
總統蔡英文22日上午前往參訪帛琉國會致詞。 （中央社）
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蔡英文總統「海洋民主之旅」出訪太平洋三友邦，回程預定過境美國夏威夷，陸方日前已公開表示「堅決反對」。蔡總統昨天在帛琉回應，台灣總統去哪出訪，不用經過北京同意，「北京好像每件事情都反對，你有沒有聽過你要去看你的朋友，還要你鄰居同意？」

國務院一名發言人廿一日透過電子郵件以背景方式回覆記者指出，蔡總統過境美國是基於美國長久以來的慣例，符合美台關係的非官方性質；過境行程都會考量其安全、舒適、便利和尊嚴。

發言人指出，蔡總統的過境屬私人及非官方性質，美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健（James Moriarty）將在夏威夷接待蔡總統，而ＡＩＴ是負責美國與台灣非官方關係的執行機構。

美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）廿二日對此表示，美方仍遵守「一中政策」；他也指出，中國大陸一直試圖改變現狀，北京威脅對台動武，並努力擠壓台灣的國際空間，而台灣為公衛、民航及更多影響世界的全球性問題，做出重要貢獻。

蔡總統出訪帛琉、諾魯及馬紹爾群島，回程將在台灣時間廿七日過境夏威夷，屆時美方對蔡總統給予何種禮遇，是否安排高層級官員會晤成為焦點。不過，大陸外交部發言人耿爽日前表示，中方已向美方提出嚴正交涉，中方一慣堅決反對美方或其他與中國建交的國家，安排這種「過境」。

蔡英文出訪太平洋友邦，主要目的是鞏固邦誼拚外交，但因出訪前夕，行政院前院長賴清德投入民進黨總統初選，加上過境夏威夷又遭陸方反彈，外界話題總是圍繞選舉與兩岸事務。兩天來，蔡英文談起黨內初選及兩岸，維持一貫的冷靜與堅定，倒是被問及高雄市長韓國瑜，流露少見的「特殊反應」。蔡英文當時結束前一場活動正要離場，有媒體喊說「韓國瑜要妳多關心高雄」，聽聞這項「喊話」，她特別停下腳步，回頭給了隨行媒體一抹耐人尋味的微笑。

蔡英文夏威夷韓國瑜帛琉一中政策

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