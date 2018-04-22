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結束訪非 蔡總統：深入布局非洲 「台灣走出去」

2018-04-22 00:22聯合報 記者周佑政／台北報導

蔡英文總統（中）昨結束訪問史瓦濟蘭返台，宣布「台灣就是要走出去，拚出每一吋的國際...
蔡英文總統（中）昨結束訪問史瓦濟蘭返台，宣布「台灣就是要走出去，拚出每一吋的國際空間」，深入布局非洲。 記者鄭超文／攝影
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蔡英文總統昨天結束出訪非洲友邦史瓦濟蘭行程，返抵國門後發表談話說，「台灣就是要走出去，拚出每一吋的國際空間」。蔡總統說，她已交辦國安會，務必在最短時間內，提出一套「非洲計畫」深入布局非洲。

返抵國門 四架F-16伴飛

蔡總統首度出訪史瓦濟蘭，在當地停留四天三夜，去回程都過境其他國家。蔡總統離開史國時，史王恩史瓦帝三世親自到機場歡送，歷經十三點五小時飛行後，蔡總統專機昨中午抵達桃機，飛機進入我國領空時，空軍派出四架F-16伴飛。

蔡總統說，這次的「同心永固」之旅，順利告一段落，她曾經告訴大家，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間，就是這樣拚出來的。走出去，不只見證台灣與友邦的堅定情誼，也要去慰勞在外交最前線與台灣人看不到的地方，全力打拚的台灣人。

台史經濟合作會有進展

蔡總統說，這次出訪，她代表台灣人民，對恩史瓦帝三世長期支持台灣的國際參與，表達最深謝意，未來兩國之間的「經濟合作協定」，將會有具體進展。

蔡總統表示，她很高興在非洲與在地的台商坐下來，一起討論全球布局的機會與挑戰，她感謝外交前線上，最辛苦的醫療團和技術團，以及在海外同仁，這些人努力所累積的友誼，是台灣走向國際最重要的基礎。

蔡總統說，已請外交部、衛福部等相關部會研議，檢視海外技術及醫療團隊的需求跟待遇，他們的熱情應得到政府更多鼓勵與支持；她並且交辦國安會，務必在最短的時間內，提出「非洲計畫」，把相關部會、外館、技術團、台商，與當地政府力量整合起來，齊一腳步，更深入布局非洲。

蔡總統說，感謝出訪這段期間，留守的全體政府團隊，尤其是國軍盡忠職守，讓國家政務順利如常。

非洲國安會F-16

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