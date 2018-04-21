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吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

只我總統往賀史國？扁：是從來沒有發生過的國際孤立

2018-04-21 19:47聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

我國非洲友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世在當地時間19日慶祝獨立建國50周年的典禮上，當著前往祝賀的總統蔡英文的面宣布「史瓦濟蘭王國」將改國號為「伊史瓦帝尼王國」。前總統陳水扁今天在其「新勇哥物語」中談此事，認為史瓦濟蘭把國名改為「伊史瓦帝尼」，把國名還給其國民，台灣能不能把自己的國名還給台灣人民，要問台灣人民自己，台灣人民說有可能就有可能。

此文另透過「勇弟」點出此次友邦的建國50周年大典，其他非洲國家元首都不見了。「勇哥」表示，這是中國大陸對台「三光政策」的打壓，其他50多個國家都與中國有正式外交關係，只剩我總統往賀，這也是從來沒有發生過的國際孤立。

陳水扁的「新勇哥物語-82」內容如下：

「勇弟：我國在非洲的友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世，在當地時間19號慶祝獨立建國50週年的大典上，當著唯一受邀參加的外國元首台灣總統蔡英文的面，宣布「史瓦濟蘭王國」將改國號為「伊史瓦帝尼王國」。史王說，史瓦濟蘭的國號是英國殖民統治時所取的，史瓦濟蘭改名已經遲到太久了，現在我們要把自己的國名還給人民的時間到了。又說，國際上常把史瓦濟蘭（Swaziland)誤以為是瑞士（Switzerland)，所以改國號為「eSwatini 伊史瓦帝尼」。不知道我們總統聽了有什麼反應？因為國際社會也常分不清PRC 與ROC 有何不同？

勇哥：蔡總統被媒體問到這個問題時，好像說，現在國名已經很清楚，她的態度也沒有什麼改變。

勇弟：改國號有那麼嚴重嗎？史國能，為什麼台灣不能？在非洲南部改過國號的還有馬拉威、辛巴威、波札那…等國。1972年以前，斯利蘭卡叫錫蘭；外蒙古也是在1992年從蒙古人民共和國改國名為蒙古國。不勝枚舉！

勇哥：這可能是蔡政府的一貫政策——維持現狀吧？！

勇弟：你不覺得奇怪嗎？這次史國獨立建國50週年的慶典，不可能只邀請台灣一個友邦元首吧？何以其他非洲國家元首都不見了？

勇哥：這還用問嗎？當然是中國對台「三光政策」的打壓，其他50多個國家都與中國有正式外交關係，只剩台灣總統往賀，這也是從來沒有發生過的國際孤立。

勇弟：蔡政府是否也要把我們自己的國名還給台灣人民，由台灣住民透過公投的民主程序來決定？不能說現有憲法有3/4立委同意高門檻就來剝奪人民表達意見的自由權利。過去憲法也說總統不能直接民選，大法官會議也解釋萬年國會的法源基礎，但人民的力量沛然莫之能禦，終於化不可能為可能。喜樂島聯盟推動的「獨立公投，正名入聯」有可能嗎？

勇哥：這要問台灣人民自己！台灣人民說有可能就有可能！」

史瓦濟蘭非洲蒙古

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