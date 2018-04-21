只我總統往賀史國？扁：是從來沒有發生過的國際孤立

2018-04-21 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



我國非洲友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世在當地時間19日慶祝獨立建國50周年的典禮上，當著前往祝賀的總統蔡英文的面宣布「史瓦濟蘭王國」將改國號為「伊史瓦帝尼王國」。前總統陳水扁今天在其「新勇哥物語」中談此事，認為史瓦濟蘭把國名改為「伊史瓦帝尼」，把國名還給其國民，台灣能不能把自己的國名還給台灣人民，要問台灣人民自己，台灣人民說有可能就有可能。

此文另透過「勇弟」點出此次友邦的建國50周年大典，其他非洲國家元首都不見了。「勇哥」表示，這是中國大陸對台「三光政策」的打壓，其他50多個國家都與中國有正式外交關係，只剩我總統往賀，這也是從來沒有發生過的國際孤立。

陳水扁的「新勇哥物語-82」內容如下：