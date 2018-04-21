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訪非返國 總統：擬定「非洲計畫」深入佈局

2018-04-21 13:53聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

蔡英文總統中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「深入布局非洲」，蔡英文說，已交辦國安會，務必在最短的時間內提出一套「非洲計劃」，整合外館、技術團與當地政府力量，齊一腳步深入布局非洲。

對於共軍出訪期間的動作，總統只表示，感謝出訪時間，政府所留守的政府團隊，包括國軍盡忠職守，讓國家政務順利如常。

對於這次出訪，總統在桃園機場表示，這次的同心永固之旅已經順利告一段落，出發前曾經告訴大家，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的；走出去不只是見證台灣與友邦的堅定情誼，也要去慰勞所有投身在萬里之外的外交最前線與台灣人看不到的地方，全力打拚的台灣人。

總統說，這次代表台灣人民對史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）長期支持台灣在國際上參與，表達最深謝意，也一起見證簽署聯合公報，相信未來兩國的經濟合作協定，將有具體的進展。

這次出訪的另外一個重要成果，就是透過媒體朋友的報導，讓國人看到海外台灣人的努力，總統表示，很高興在非洲與在地的台商坐下來，一起討論全球布局的機會與挑戰，她也感謝所有在外交前線上辛苦的醫療團與技術團，他們的努力所累積的友誼，是台灣走向國際最重要的基礎，「我會永遠記住這些海外同仁在簡報成果與挑戰時，所看出來的自信眼神」。

這次出訪後，總統提出，請外交部與衛福部等相關單位研議，檢視所有海外技術團、醫療團的需求與待遇，讓他們所燃燒的熱情，應該獲得政府更高的鼓勵與支持；同時也交辦國安會，務必在最短的時間內提出「非洲計劃」，把相關部會、外館、技術團、台商，與當地政府力量整合起來，齊一腳步，更深入布局非洲。

總統在搭機返台時，包括國家安全局長彭勝竹、桃園市長鄭文燦與非洲國家的使節都前往接機。

蔡英文總統中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機，工作人員就送上...
蔡英文總統中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機，工作人員就送上鮮花歡迎總統回國。記者鄭超文／攝影
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蔡英文總統（中）中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「...
蔡英文總統（中）中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「深入布局非洲」。記者鄭超文／攝影
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蔡英文總統中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「深入布...
蔡英文總統中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「深入布局非洲」。記者鄭超文／攝影
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蔡英文總統（前）中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「...
蔡英文總統（前）中午結束訪問非洲友邦的「同心永固」之旅返台，她一下飛機就宣布將「深入布局非洲」。記者鄭超文／攝影
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