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結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統結束「兩國同心，邦誼永固」出訪史瓦濟蘭行程，今天中午返抵國門；她在桃園機場發表談話表示，「台灣就是要走出去，拚出每一吋的國際空間」。蔡總統說，她已交辦國安會，務必在最短時間內，提出一套「非洲計畫」，把我們相關部會、外館、技術團、台商，跟當地政府的力量整合起來，齊一腳步，更深入的布局非洲。

蔡總統表示，這次的「同心永固」之旅，已經順利地告一段落。出發前她告訴大家，台灣，就是要走出去，因為每一吋的國際空間，就是這樣拚出來的。走出去，不只是見證台灣跟友邦之間的堅定情誼，也要去慰勞所有投身在萬里之外、外交的最前線、一般台灣人看不到的地方，全力打拚的海外台灣人。

她說，在這次出訪，她代表台灣人民，對於恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）長期支持台灣的國際參與，表達最深的謝意。我們也一起見證了聯合公報的簽署。她相信，未來兩國之間的「經濟合作協定」，將會有具體的進展。

蔡總統說，她也當面謝謝我們外交前線上，最辛苦的醫療團和技術團，以及我們在海外的教師同仁。他們的努力所累積的友誼，就是台灣走向國際最重要的基礎。

「我會永遠記得這些海外同仁，向我簡報他們的成果與挑戰時，那些看起來非常自信的眼神。」蔡總統說，她也已經請外交部、衛福部等相關部會研議，檢視海外技術及醫療團隊的需求跟待遇。他們所燃燒的熱情，應該得到政府更多的鼓勵跟支持。

最後，蔡總統表示，她要感謝在出訪這段期間，留守的全體政府團隊，尤其是國軍弟兄姊妹，盡忠職守，讓國家政務順利如常。

蔡英文總統在史瓦濟蘭當地時間20日下午搭乘專機返台，史國國王恩史瓦帝三世親自送機...
蔡英文總統在史瓦濟蘭當地時間20日下午搭乘專機返台，史國國王恩史瓦帝三世親自送機。記者周佑政／攝影
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