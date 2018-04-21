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影／蔡總統返台談話 要求國安會提非洲計畫

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蔡總統出訪返國 4架F-16戰機升空伴飛

2018-04-21 12:52中央社 台北21日電

總統蔡英文今天結束出訪史瓦濟蘭行程，返抵國門，4架F-16戰機升空伴飛，迎接蔡總統返國，並向三軍統帥致敬。

蔡總統17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

蔡總統在史瓦濟蘭最後一天，由國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）陪同，前往參觀Hlane皇家國家公園，體驗非洲野生動物風情。

這是蔡總統首度出訪非洲，蔡總統返國前跟媒體茶敘時提到，史瓦濟蘭很漂亮，人也很友善、熱情，「整個感覺都很不錯」，這次出訪總結就是「很不錯、很好」。

史瓦濟蘭非洲F-16

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