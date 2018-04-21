一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世19日宣布，為避免外國人把史瓦濟蘭（Swaziland）誤認為瑞士（Switzerland），國名將正名為伊史瓦帝尼王國（Kingdom of eSwatini）。

恩史瓦帝三世（左）與蔡英文總統19日一同欣賞史瓦濟蘭獨立50周年慶典的煙火。 歐新社 分享 facebook

國王「把我們自己的國名還給人民」

恩史瓦帝三世在位已32年。他在中部曼齊尼市史瓦濟蘭脫離英國獨立50周年和自己50歲生日的慶典上，宣布將國家正名。新國名「伊史瓦帝尼」意思跟舊的一樣，是「史瓦濟人的土地」，不過是用史瓦濟語表達。恩史瓦帝說，史瓦濟蘭這國名是英國人殖民時期定的，「該把我們自己的國名還給人民了」。他還說，「我們到國外時，發現人們老把我們國家稱為瑞士」。

這是瑞士（Switzerland），不是史瓦濟蘭（Swaziland）。 歐新社 分享 facebook

有些人批評「有比改名更迫切的事」

史瓦濟蘭國土面積是台灣的一半大，人口僅130萬人，是中華民國在非洲除了布吉納法索外唯一的友邦。一些人批評說，國王應該致力於解決更迫切的問題。史瓦濟蘭是全世界愛滋病盛行率最高的國家，而且人均壽命比非洲南部鄰國少7歲。

許多地方得跟著改 例如鈔票和硬幣

史瓦濟蘭改國名後，許多地方也得跟著改，比如在憲法中，史瓦濟蘭出現200多次，國籍航空公司叫史瓦濟蘭航空（Swaziland Airlink）。鈔票和硬幣上則都印有史瓦濟蘭中央銀行的字眼。另外還有官方機構，像政府官網還沒改為新國名，軍警也還掛著舊國名。網域名稱也都使用源自舊名史瓦濟蘭的字母，可能也要一併修改，另外還有運動員參加國際賽事穿的制服。邊界的路標和郵票可能也得改。

恩史瓦帝三世（中）2016年參加史瓦濟蘭蘆葦節慶典。 歐新社 分享 facebook

所幸國歌裡沒出現 所以國歌不用改

此外，史瓦濟蘭必須向聯合國和大英國協等國際組織註冊新國名。所幸史瓦濟蘭的名稱沒出現在國歌裡，所以國歌不用改。而史瓦濟蘭護照上雖有英文與法文的原國名，但下方已印上新國名伊史瓦帝尼，可能毋需立即全面換發。

非洲許多國家在脫離殖民後 已改名

非洲南部其他國家在脫離殖民獨立後多已改名，像是貝川納蘭（Bechuanaland）改名波札那（Botswana）、羅德西亞（Rhodesia）變身辛巴威（Zimbabwe）、尼亞薩蘭（Nyasaland）易名馬拉威（Malawi）。

曾為國名煩惱的 其實不只非洲國家

馬其頓民眾3月4日在首都史高比耶拿著舊國旗（上）和目前的國旗（下）示威，反對應希臘要求更改國號。北約與歐盟成員國希臘要求馬其頓改國號，才能加入北約和歐盟。 美聯社 分享 facebook

馬其頓全名為前南斯拉夫馬其頓共和國（Former Yugoslav Republic of Macedonia），簡稱馬其頓（Macedonia），不過「馬其頓」這個詞其實是指一個大得多的區域，絕大部分在當今希臘境內，數十年來希臘人對北方鄰國馬其頓把「馬其頓」一詞據為己有頗有微詞，雙方為此不睦。今年有人提出折衷國名，例如把馬其頓改為「上馬其頓」、「新馬其頓」或「馬其頓-史高比耶」。史高比耶是馬其頓首都。

澳洲最大新聞網 打趣叫奧地利改名

既然史瓦濟蘭開了個頭，澳洲最大新聞網news.com.au打趣說，也許奧地利（Austria）也會跟進改名，免得跟澳洲（Australia）搞混，不過，奧地利這名字已存在1000年，要說先來後到，澳洲自己先改吧！