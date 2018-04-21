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史國改名 台灣正名？ 蔡總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58聯合報 記者周佑政／墨巴本廿日報導

蔡英文總統（左）廿日在史瓦濟蘭與隨團媒體記者茶敘，外交部長吳釗燮（右）與會。 中...
蔡英文總統（左）廿日在史瓦濟蘭與隨團媒體記者茶敘，外交部長吳釗燮（右）與會。 中央社
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蔡英文總統本周出訪非洲友邦史瓦濟蘭，大陸則舉行軍演、軍機繞台，並點名就是針對行政院長賴清德的務實台獨論。蔡總統在史國當地時間廿日上午與媒體茶敘，被問及此事時強調，賴清德跟整個政府團隊的兩岸政策立場明確，就是維持現狀，她也呼籲區域內所有利益相關者，都能共同維持現在和平穩定的現狀。

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布史國即將更改國名，被問及台灣內部也有要求「正名」聲浪，蔡總統回應時說，「至於我們國家的名稱，我們現在不是都很清楚嗎？」、「我們大家也都是這樣在用，我的態度也沒有什麼改變」。

對大陸的軍演等行動，蔡總統表示，這段時間消息面的事情，都比實際發生的事情還要多，「確實有一些消息面的操作」，但政府整體的對應都非常及時。她並強調，大陸在這段期間的一些作為，「不是第一天發生」，對台灣來講，把國防做好，把民主顧好，把經濟發展起來才是我們的本務。

陸方涉台系統明確表示軍演是針對行政院長賴清德而來。媒體詢問，是否希望賴清德修正態度，或是會不會把賴換掉？蔡總統說，「唉，賴院長沒有一起來，為何兩個問題跟他有關。」

她說，賴清德在前幾天的談話中，其實也已經說明，他想表現出來的是他務實的一面；她強調，政府團隊的兩岸政策立場很明確，就是「維持現狀」，賴清德「也跟我們一樣」。

蔡總統說，她要呼籲，希望在區域所有的利益相關者，都要體驗到我們有共同的責任，就是要維持區域的和平穩定。「我們不期待會用任何方法，來改變區域現狀」，這一點我們會盡自己的力量，來維持區域的和平穩定，同時也希望區域的各方利益相關者，能共同維持現在和平穩定的現狀。

對史王恩史瓦帝三世強調會繼續支持台灣加入聯合國，蔡總統說，加入聯合國這件事，在台灣的人民心裡，都是共同的希望與願望，加入聯合國與相關組織，「這是我們持續努力的方向」。

世界衛生大會（ＷＨＡ）下個月將在日內瓦登場，我國迄今未收到邀請函。外交部長吳釗燮表示，包括在大會上幫台灣發言，或請他們組成一個「台灣隊」，來與世界衛生組織的幹事長接洽等相關作為，我方都已跟史國談論妥當，他們也會依照台灣請求的項目來支持，「史國都有答應了」。

賴清德聯合國兩岸政策

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