陸積極布局非洲 總統：我們有自己的作法

2018-04-20 19:26 中央社 墨巴本20日電



總統蔡英文今天說，中國大陸積極在非洲布局，「我們有我們經營非洲的方式與作法」，希望透過人才培育、產業基礎逐步累積，強化產業與人才，讓邦交國的經濟發展向前。

蔡總統正率團在非洲友邦史瓦濟蘭訪問，媒體在今天舉行的茶敘中關切，這次出訪直飛沒有過境，是否因中國大陸打壓，無法在過境點有突破，對於大陸積極布局非洲，台灣非洲兩個邦交國是否有危機？

蔡總統說，這次訪問主要是參加史國的雙慶活動，活動時間已定，受到時間限制，在安排行程時，確實受到客觀因素限制，「我們就決定簡化這次的行程，也縮短這次出訪的時間」。

她說，至於非洲其他友邦國家，「我相信，我們將來還是有機會的」，只要時間安排得出來，而且雙方在適當時間跟安排之下，互動交流都不是問題。

蔡總統提到，中國大陸在非洲的布局，有一些積極作為，但是「我們有我們經營非洲的方式與作法」，台灣強調的是與邦交國緊密合作，一方面協助邦交國培育人才，讓邦交國產業基礎漸漸累積，台灣可以透過貿易、投資、技術交流、職業訓練與教育培育等，一步步來做。

蔡總統也希望邦交國能夠協助台灣，讓台灣以邦交國為起點，做為在非洲經營布局的重要據點，「我相信，這是互惠雙贏的作法」，這段時間，她也與史王恩史瓦帝三世討論過，都覺得這是對雙方互惠雙贏作法。

蔡總統強調，台灣與邦交國合作方式，「或許在硬體面沒有那麼多」，但是以人才培育、產業基礎等方式，可以讓邦交國經濟發展有更厚實基礎；更重要的是，這樣的方式可以為在地年輕人創造更多工作機會，因為邦交國現在很重視的是青年的未來與在地工作機會，台灣會從這個方向與邦交國一起努力。