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他們助友邦種出美味火龍果 蔡英文：台灣以你們為榮

2018-04-20 09:46聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。...
蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團，她在臉書表示，「我們飛了1萬公里不是為了聽簡報，是要來看你們，跟你們說聲謝謝！」

她說，團長葉常青率領的史瓦濟蘭農技團，用台灣最優良的技術，協助友邦種出火龍果和蕃薯，美味程度一點都不輸在台灣種的。在非洲最前線，外交的第一線，農技團技術人員與替代役男完成國家交付的任務，具體協助了當地人民的生活。「謝謝你們，台灣以你們為榮！」

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。...
蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。...
蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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史瓦濟蘭非洲替代役男蔡英文

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