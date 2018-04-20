他們助友邦種出美味火龍果 蔡英文：台灣以你們為榮

2018-04-20 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」 分享 facebook 蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間19日下午參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團，她在臉書表示，「我們飛了1萬公里不是為了聽簡報，是要來看你們，跟你們說聲謝謝！」