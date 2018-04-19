台灣與史瓦濟蘭關係 蔡總統：換帖的

2018-04-19 21:57 中央社 墨巴本19日電



蔡英文總統（左二）訪非洲友邦史瓦濟蘭，與史國國王恩史瓦帝三世（左一）進行雙邊會談，並接受贈勳、簽署聯合公報。 圖／總統府提供 分享 facebook 總統蔡英文今天出席史瓦濟蘭雙慶活動，她用「換帖的」形容台史關係；她並說，「當許多國際組織選擇排除台灣人民之際，我們知道台灣可以依靠史瓦濟蘭堅定的支持」。

史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）致詞時強調，台灣在聯合國組織不能缺席，缺乏台灣，聯合國就不算完整；台灣應該要參與所有的國際組織與國際社會發展。

蔡總統正出訪史瓦濟蘭，她19日出席史瓦濟蘭50週年國慶及史王恩史瓦帝三世50歲生日的「雙慶活動」；史國雙慶儀式在Mavuso Trade Center體育場進行；史瓦濟蘭今天豔陽高照，現場湧入近萬民眾，許多人穿上傳統服飾，精心打扮參與盛會。

蔡總統搭乘座車到場時，司儀介紹這是來自中華民國台灣的總統，現場民眾報以熱烈歡呼與掌聲；蔡總統是出席這場雙慶活動唯一的外國元首。

蔡總統與史王比肩而坐，不時交頭接耳聊天，氣氛愉快；兩人共同欣賞史瓦濟蘭傳統舞蹈、王家衛隊、儀隊表演。王家衛隊是2012年時，由台灣三軍儀隊數名教官來史瓦濟蘭代訓。

今年也是台史兩國建交50週年，蔡總統提到，兩國一同見證強權興起和殞落，相互扶持走過世間試煉與苦難，「我們的友誼和夥伴關係從未動搖，兩國的邦誼也並未受到一時興起或不切實際的想法所影響。我們總是做出對兩國人民正確、永續且最好的決定」；兩國的邦誼經歷時間的淬鍊。

她說，這趟來訪，她親眼見證史國未來的無限可能，全新的公路、醫院與基礎建設以及旅遊業、農業與資通訊產業帶來成長機會；台灣致力於支持史國未來發展；台灣一定會全力協助史王實現2022國家發展策略願景。

蔡總統說，她希望史瓦濟蘭人民能了解，台灣必定盡一切所能，透過教育、醫療、基礎建設與農業等各領域，協助史王提升全國人民的生活水準。「因為我們相信，史瓦濟蘭能發展，台灣也會受惠」。

蔡總統指出，台灣話裡，有個很適合形容台灣與史瓦濟蘭的關係，就是「換帖的」，意思是，彼此間有著一輩子承諾，要做彼此的兄弟姊妹，永遠互相支持。

她說，台史兩國關係的核心因素就是人民；她提到，台灣醫療團、台灣農技團等等，是台史關係裡最堅固的基石。

蔡總統並對現場史國人民說，這次她來訪期間，宣布了兩項新計畫，將把台灣與史瓦濟蘭更緊密地連結在一起。

蔡總統提到，她拜訪史瓦濟蘭技術學院的時候，宣布要提供弱勢青年全額獎學金；另外，也將與王母基金會合作為婦女提供更多機會，「溫室計畫」將提供18個月的農業培育與管理訓練計畫，給予鄉間社區數百位婦女機會，鼓勵她們未來和史國國內低度開發地區分享技術。

蔡總統說，在史王領導之下，史瓦濟蘭是台灣在國際舞台上最好的朋友，最有力的支持者。當許多國際組織選擇排除台灣人民之際，「我們知道台灣可以依靠史瓦濟蘭堅定的支持」、「這個支持對我們意義重大」。

恩史瓦帝三世致詞時提到，史瓦濟蘭邁向2022年國家發展策略願景時，台灣可以扮演其中的一個角色，因為台灣有很好的經驗。

另外，恩史瓦帝三世也說，台灣在聯合國組織裡面是不能缺席的，缺乏台灣，聯合國就不算完整；台灣應該要參與所有的國際組織與國際社會發展。