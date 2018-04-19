台灣將培訓史瓦濟蘭280位婦女 改善糧食短缺

2018-04-19 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／墨巴本19日電



蔡英文總統（中）訪非洲友邦史瓦濟蘭，拜會史瓦濟蘭王母恩彤碧（右）。 圖／總統府提供 分享 facebook

蔡總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，與非洲南部僑胞晚宴時強調「台灣不會在非洲缺席」，政府將在史國推動「溫室計畫」，培訓280位婦女，改善當地糧食短缺與農村經濟。

蔡總統到訪史瓦濟蘭第二天，參訪台灣公司監造的史京政府醫院、向史國故王索布札陵寢獻花致意、拜會史國王母恩彤碧，此外也參觀在史國設廠的南緯公司，蔡總統也在中午與晚間與台商代表及非洲南部僑胞座談、餐敘。

與台灣過去多有互動的恩彤碧，在史國設立「史瓦濟蘭婦女經濟賦權信託」，盼讓史國婦女發揮潛能、貢獻經濟。蔡總統拜訪恩彤碧時宣布推動「溫室計畫」，選擇四個受到糧食短缺困擾的地區，在每個地區會培訓70位婦女，學習從育苗到產銷的工作，希望透過專業的指導，逐步改善農村的經濟與處境，也改善史國婦女的勞動參與。未來也會透過這280位種子，繼續把計畫擴散出去。

蔡總統與僑胞晚宴時表示，期待與僑界商界領袖共同打拚，創造台灣與非洲各國及友邦更緊密的關係，政府重視僑胞的政策也不會改變。她說，這兩年政府做了很多的努力，除了改革工作外，也對台灣的經濟轉型，下了很多功夫。台灣已有好幾年不景氣，這種經濟情勢終於好轉，不論股市、出口、經濟成長率都有不錯的表現，失業率也將至17年來最低。