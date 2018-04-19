優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪史瓦濟蘭，華航負責專機任務，還推動「企業外交」。網路媒體報導，華航以優惠價格售出一架飛機給史國，作為史國國王恩史瓦帝三世的專機。陪同出訪的華航董事長何煖軒當地時間18日表示，「沒有優惠價格」，每架飛機都依狀況好壞定價，這項合約在2015年就和史國簽訂買賣備忘錄，但因保密條款，無法透露價格。

何煖軒表示，2015年5月21日，史瓦濟蘭和華航簽訂買賣空中巴士A340-300備忘錄，這架飛機同年8月3日正式汰除，2016年6月與史國交接完畢。但合約中載明，華航要負責訓練維修技術人員、空服人員和聯管人員，受訓要在今年5月前完畢，現在華航在執行買賣合約。

何煖軒說，不只史瓦濟蘭，華航也協助中國東方、南方及廈門航空訓練人員，但他也坦言，「我們是做生意，朋友愈多愈好」。

至於華航是否幫忙政府拚外交，何煖軒低調表示，「華航朋友非常多」，不只有史瓦濟蘭，很多歐洲國家的航空公司也在尋求合作。

恩史瓦帝三世已應蔡總統邀請，將在6月將訪台，屆時是否搭乘華航出售的專機？何煖軒說，他不知道，要看史瓦濟蘭計畫。