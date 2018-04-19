親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪史瓦濟蘭華航負責專機任務，還推動「企業外交」。網路媒體報導，華航以優惠價格售出一架飛機給史國，作為史國國王恩史瓦帝三世的專機。陪同出訪的華航董事長何煖軒當地時間18日表示，「沒有優惠價格」，每架飛機都依狀況好壞定價，這項合約在2015年就和史國簽訂買賣備忘錄，但因保密條款，無法透露價格。

何煖軒表示，2015年5月21日，史瓦濟蘭和華航簽訂買賣空中巴士A340-300備忘錄，這架飛機同年8月3日正式汰除，2016年6月與史國交接完畢。但合約中載明，華航要負責訓練維修技術人員、空服人員和聯管人員，受訓要在今年5月前完畢，現在華航在執行買賣合約。

何煖軒說，不只史瓦濟蘭，華航也協助中國東方、南方及廈門航空訓練人員，但他也坦言，「我們是做生意，朋友愈多愈好」。

至於華航是否幫忙政府拚外交，何煖軒低調表示，「華航朋友非常多」，不只有史瓦濟蘭，很多歐洲國家的航空公司也在尋求合作。

恩史瓦帝三世已應蔡總統邀請，將在6月將訪台，屆時是否搭乘華航出售的專機？何煖軒說，他不知道，要看史瓦濟蘭計畫。

外交部2016年曾證實，史瓦濟蘭向華航採購一架舊款的A340-300客機，成為恩史瓦帝三世專機。外交部表示，這架飛機是華航商業契約行為，外交部樂觀其成。

華航董事長何煖軒。記者周佑政／攝影
華航董事長何煖軒。記者周佑政／攝影
分享

華航史瓦濟蘭何煖軒

相關新聞

台史經濟合作協定 有望簽署

2018-04-19 00:20

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交

2018-04-18 19:53

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58

影╱蔡英文參訪史國醫院 穿上當地傳統服飾笑開懷

2018-04-18 17:00

簽署聯合公報 史瓦濟蘭王國希望與台簽ECA

2018-04-18 14:24

總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41

影／「牛當伴手禮 七夫人比美」 蔡總統訪史瓦濟蘭亮點

2018-04-18 13:14

影／蔡總統出訪史瓦濟蘭 獲贈最高榮譽象王勳章

2018-04-18 12:41

影／蔡總統訪史亮點：牛當伴手禮 七夫人比美

2018-04-18 12:26

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26

影／台史簽聯合公報 史國盼與台灣簽署ECA

2018-04-18 06:51
看更多

熱門文章

大陸軍演怕嗎？ 阿伯：金門不用打直接投降

2018-04-18 11:37

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

國民黨嗆用選票教訓民進黨 小英回擊「有點諷刺」

2018-04-18 14:36

吳茂昆任職陸機構？ 羅智強公布照片質疑吳說謊

2018-04-18 08:24

賴清德務實台獨？ 孫大千：推卸責任的小把戲

2018-04-18 08:15

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

2018-04-18 14:20

蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

中共對台軍演 孫大千指賴清德犯了五大錯誤

2018-04-18 08:12

軍人年改段宜康猛轟退役中上將貪婪 邱國正動氣抗辯

2018-04-18 13:12

民進黨將辦「柯黑大遊行」 孫大千：會不會太幼稚？

2018-04-18 09:32

政二代中箭！中市中西區議員 張溫鷹女陳俞融落馬

2018-04-18 11:49

從統獨課綱到赴陸兼課 教育部長哪個不中槍？

2018-04-18 08:00

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

年改太兇導致軍人不想升官？ 段宜康：歡迎

2018-04-18 12:49

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

外甥納豆遭爆沒酬不願站台 侯友宜笑「他敢收錢嗎？」

2018-04-18 11:17

退伍軍職算退俸 「軍人退撫新制草案重點試算器」上網

2018-04-18 09:53

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

遭爆校長任期請假天數達6成 吳茂昆：舊案重提悖離事實

2018-04-18 13:43

總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41

陸台海軍演 美眾議員：陸用恐嚇手段企圖讓台屈服

2018-04-18 10:11

邱國正：軍人年改要讓退伍袍澤滿意 否則位子不坐下去

2018-04-18 11:51

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

吳茂昆否認任大陸超導顧問 羅智強出具資料回擊

2018-04-18 15:02

吳茂昆任大陸超導顧問？羅智強：吳與董事長是好朋友

2018-04-18 11:37

社會住宅助年輕夫婦生小孩 興隆一區20個寶寶印證

2018-04-18 11:46

曾任陸中科院顧問 國民黨告發新教長吳茂昆違法

2018-04-18 11:15

【即時短評】大陸選在蔡總統出訪軍演的原因

2018-04-18 12:31

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

陳芳明怒：人權議題竟公投 中選會最黑暗的決議

2018-04-18 08:13

當年專抓黑名單？侯友宜：時代要往前看 彭明敏都選總統了

2018-04-18 14:31

【重磅快評】複製深澳環差闖關 大潭電廠急什麼？

2018-04-18 10:04

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

影／「牛當伴手禮 七夫人比美」 蔡總統訪史瓦濟蘭亮點

2018-04-18 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top