何煖軒：賣飛機給史瓦濟蘭 沒有優惠價格

2018-04-19 05:14 中央社 墨巴本18日電



中華航空公司董事長何煖軒今天說，華航在2015年汰除一架空中巴士A340-300型號飛機，賣給史瓦濟蘭，「沒有所謂的優惠價格」，至於價格多少，因為有保密條款，無法透露。

總統蔡英文正出訪非洲友邦史瓦濟蘭，網路媒體報導，趁著史瓦濟蘭國王50歲大壽，華航以優惠價格移交一架飛機給史王，為蔡總統出訪助攻。

跟隨蔡總統出訪的何煖軒接受媒體訪問指出，2015年5月21日，史瓦濟蘭與華航簽訂備忘錄，買賣空巴A340-300型號飛機，這架飛機是在2015年8月3日汰除。

何煖軒解釋，通常華航處理汰除的飛機就是賣掉，賣掉後有2種方式，有些是買去繼續使用，有些是買去後汰換零件再使用，華航也必須處理汰換的飛機，不然會變成廢鐵。

何煖軒說，這架飛機是在2016年6月份交機完畢，根據簽署買賣合約，華航必須負責訓練維修技術、空服等人員，並且在今年5月份前受訓完畢。

何煖軒指出，這架飛機是時間到了就汰換，華航去年就汰換4架飛機。

他說，因為史瓦濟蘭還有人員在華航受訓，所以雙方關係算是密切，華航協助受訓的航空公司，不只有史瓦濟蘭，包括東方航空、南方航空、廈門航空都是，華航替這些航空公司訓練機務人員或空服人員，華航與許多國家或航空公司都走得非常近，「因為我們是做生意，希望我們的朋友愈多愈好」。

至於這架賣給史瓦濟蘭的飛機，優惠價格是多少？何煖軒說，「我們是按照買賣合約去買賣的，沒有所謂的優惠價格」，因為每架飛機的狀況都不一樣，必須看它的好壞再訂價格。由於所訂的合約有保密條款，所以，他無法透露價格。