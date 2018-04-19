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宴請僑胞 蔡總統：台灣不會在非洲缺席

2018-04-19 04:12中央社 墨巴本18日電

總統蔡英文今天與非洲南部地區僑胞晚宴，她提到將在史瓦濟蘭推動溫室計畫，培訓婦女改善農村經濟處境，並說台灣不會在非洲缺席，台灣有能力為史瓦濟蘭與非洲做出更多貢獻。

蔡總統正出訪史瓦濟蘭，她今天參訪台商南緯公司，接著赴史國已故國王索布札二世陵寢獻花致意，並拜會王母恩彤碧（Ntombi Tfwala），晚間則與非洲南部地區僑胞晚宴。

僑務委員會委員長吳新興提到，今天與會僑胞來自史瓦濟蘭、南非、莫三比克、賴索托，有人不遠千里，從賴索托開了8、9個小時的車過來。

南非僑界代表簡湧杰致詞提到，蔡總統拚外交的同時，不忘在內政革新，尤其年金改革，是為了使國家永續發展，也為了後代子孫的幸福。蔡總統不畏艱難，不怕責難，堅持正義，勇於承擔，讓人覺得佩服與不捨，僑胞願意做總統改革最強的後盾。

蔡總統提到，這次訪團不只欣賞到史國優美風景，也親眼見證所有台商、醫療團、技術團、每一位台灣朋友打拚的痕跡。她今天拜訪的南緯實業，在史瓦濟蘭僱用數千名員工，對當地就業機會與經濟發展有很大貢獻。

蔡總統指出，她今天下午拜訪王母時也提到，接下來，還會在這裡推動溫室計畫，選擇4個受到糧食短缺困擾的地區，在每地區培訓70個婦女，學習從育苗到產銷工作，透過專業指導，改善農村經濟處境，並改善婦女勞動參與。

她說，未來透過這280位種子，繼續把計畫擴散出去，這樣的業務推動，需要農技團一起打拚，踏實外交、互惠互助是台灣現階段的對外策略，這策略要發揮效果，就是靠在座人士每一天的努力。

蔡總統強調，「台灣不會在非洲缺席，台灣有能力為史瓦濟蘭與整個非洲做出更多貢獻」，台灣也應該積極參與這個具有高度潛力的市場，期待與僑界、商界領袖共同打拚，創造台灣與非洲各國更緊密、友好的關係，政府重視僑胞的政策不會改變，她請大家繼續給政府支持，更歡迎他們有空回來台灣走走看看，感受台灣的改變。

蔡總統向僑胞指出，許多過去政府不敢做、不願意做或做不到的改革，以及經濟結構轉型調整，現在一項項在推動，「可能在過程中有些紛紛擾擾，但改革上路後，波折會漸漸平息，人民會漸漸感受到改革建設的成果」。她強調，台灣很好，台灣在進步，也請大家對台灣要有信心。

非洲史瓦濟蘭台商

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