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台史經濟合作協定 有望簽署

2018-04-19 00:20聯合報 特派記者周佑政／史瓦濟蘭十八日報導

蔡英文總統（左二）訪非洲友邦史瓦濟蘭，與史國國王恩史瓦帝三世（左一）進行雙邊會談...
蔡英文總統（左二）訪非洲友邦史瓦濟蘭，與史國國王恩史瓦帝三世（左一）進行雙邊會談，並接受贈勳、簽署聯合公報。 圖／總統府提供
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蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間十七日晚間參與兩國元首會談，她獲頒史國對外最高等級的「象王勳章」，雙方也簽署聯合公報，史國承諾會持續支持台灣參與國際組織；史國國王恩史瓦帝三世並表達希望與台灣簽署經濟合作協定（ECA ），蔡總統也正面回應。

當地時間十八日與非洲南部台商座談時，蔡總統說，非洲基礎設施還有很大的進步空間，民生用品有廣大的需求，是具有高度潛力的市場；政府會強化官方與非官方的能量，支持台商朋友開拓非洲市場。

總統並說，台灣雖然在非洲邦交國有限，但透過非官方組織還是大有可為。

兩國元首會談在史瓦濟蘭王宮舉行，恩史瓦帝三世致詞時說，史國會張開雙手歡迎台灣的投資，蔡總統說，恩史瓦帝三世十六次訪台，也率團參加她的就職典禮，並在很多國際場合為台灣仗義執言，她要代表台灣人民表達由衷敬意。

蔡英文總統（右）十八日參訪史京政府醫院，史國經濟企劃暨發展部長項古聖親王（左）致...
蔡英文總統（右）十八日參訪史京政府醫院，史國經濟企劃暨發展部長項古聖親王（左）致贈史國傳統服飾。 中央社
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台史簽署聯合公報，美國、歐盟及卡達駐史瓦濟蘭大使也在場觀禮。國安會副秘書長蔡明彥說，聯合公報特別提到，史國會持續支持台灣參與國際組織，包括聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（Interpol ）等。

蔡明彥會後轉述，史瓦濟蘭因加入非洲南部關稅同盟，沒有辦法與其他國家簽署自由貿易協定（FTA），因此希望透過簽署ECA的方式，深化與台灣的經貿合作。

蔡總統十八日參訪史瓦濟蘭技術學院時宣布，將提供一百個全額獎學金名額，給弱勢學生進入該所學校就讀，蔡總統也帶了台灣品牌華碩與宏碁的3C產品贈送給學生。

蔡總統也到台灣公司監造的史京政府醫院參訪。史京醫院是史瓦濟蘭第一所公立醫院，創建於一九二○年，我國政府自二○○七年以來派遣醫療團常駐史京醫院，二○一四年史國啟動原地重建計畫，二○一五年台灣世曦公司獲選監造該計畫。

非洲史瓦濟蘭台商

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