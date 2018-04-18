蔡總統：提供百名獎學金給史瓦濟蘭技術學院

2018-04-18 22:31 中央社 墨巴本18日電



蔡英文總統出訪史瓦濟蘭，今天訪視史瓦濟蘭技術學院，並當場宣布將提供100個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，圖為當地時間十八日蔡總統與非洲南部台商座談。 聯合報系資料照／記者周佑政攝影 分享 facebook

總統蔡英文正出訪史瓦濟蘭，蔡總統今天訪視史瓦濟蘭技術學院，並當場宣布將提供100個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，讓他們在史瓦濟蘭技術學院完成3年的學業。

蔡總統於4月17日到21日拜訪史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜。蔡總統今天造訪史瓦濟蘭技術學院，這是史國技職教育體系最高學府。

關於這所學校，蔡總統提到，史瓦濟蘭技術學院是一所很棒的學校，希望能吸引到更多的學生來這裡學習，因此她在這裡宣布一個新的計畫，「我們會提供100個獎學金名額給史國經濟上需要支援的學生，讓他們在史瓦濟蘭技術學院完成3年的學業」。

蔡總統說，希望在座的每一位，回去鼓勵身邊的朋友、鄰居來申請。蔡總統強調，讓更多年輕的學子有機會學習並發揮所長，是史瓦濟蘭未來發展的關鍵。

有台灣老師遠赴史瓦濟蘭任教，蔡總統指出，她知道史瓦濟蘭的學生很喜歡台灣來的老師，台灣政府會鼓勵更多台灣的老師來史瓦濟蘭教學，特別是「扎根教育計畫」需要更多的教師。同時，也有史瓦濟蘭的老師，在到台灣進修取得碩士學位後回到史國任教，也相當受到學生喜愛。

蔡總統鼓勵，未來能有更多史瓦濟蘭的學生能夠到台灣求學及接受訓練。

談及獎學金計畫的意義，蔡總統說，這個獎學金計畫，象徵著台灣對史瓦濟蘭技術學院延續不斷的支持，她認為，史瓦濟蘭是很年輕的國家，透過教育，史國將會具備能力決定自己的未來、更影響國家未來發展的方向，而在這前進的過程當中，他們會一直看見，來自台灣友誼的雙手，給予他們支持。

隨後，蔡總統見證宏碁公司捐贈平板電腦100台、華碩文教基金會捐贈平板電腦及筆記型電腦各100台給史國政府，由外交部長吳釗燮代表捐贈，史國則由教育暨訓練部部長馬谷拉(Phineas L. Magagula)代表接受。