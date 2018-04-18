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蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

總統蔡英文出訪友邦，依照當地習俗，送史瓦濟蘭國王以及王母8頭牛，這究竟是甚麼牛？

專家根據史國回傳的的照片判斷，這是非洲當地的交肉牛，且體態優美健康，足以作為肉牛種牛。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，根據照片很難判定這是甚麼牛的品種，看起來是多種不同品種，因為毛色、外觀都不相同。

他說，由於照片上牛的乳房並不發達，且這些牛都有長角，表示並非做乳牛使用，若有長角，工作人員在擠奶時，會有安全上的顧慮，因此判定這是做肉牛使用，非乳牛。

他說，這幾頭牛的體型、毛色非常漂亮健康，雖說是肉牛，但也足以當作肉牛的種牛。

蔡總統出訪史瓦濟蘭，在當地購買牛隻，致贈給史國國王與王母。記者周佑政╱攝影
蔡總統出訪史瓦濟蘭，在當地購買牛隻，致贈給史國國王與王母。記者周佑政╱攝影
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