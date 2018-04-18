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總統出訪規格歷來最差？ 張顯耀質疑台布邦交生變

2018-04-18 13:41聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨台北市長擬參選人、陸委會前副主委張顯耀。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長擬參選人、陸委會前副主委張顯耀。記者楊正海／攝影
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總統蔡英文出訪非洲邦交國史瓦濟蘭，國民黨台北市長擬參選人、陸委會前副主委張顯耀認為，台灣在非洲僅剩史瓦濟蘭及布吉納法索兩個邦交國，總統出訪非洲卻未安排訪問布吉納法索，且蔡總統這次出訪可說歷來元首出訪規格最差的一次，政府應明確說明未安排訪布國的原因，甚至台布邦交是否可能生變，應向各界講清楚、說明白。

張顯耀指出，蔡總統任內第一次出訪，出訪國有巴拿馬、巴拉圭，過境點為美國邁阿密、洛杉磯；第二次出訪國有宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多，過境點為美國休士頓、舊金山；第三次出訪國為馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島，過境點為美國檀香山、關島；這次出訪國只有史瓦濟蘭，而且是直飛，沒有過境點。

張顯耀說，台灣因為外交處境艱困，所以歷任總統出訪，包括蔡總統的前三次出訪，總是想方設法在過境點上進行「過境外交」，藉以向國際發聲或引起世人的注意，這次總統出訪居然沒有過境點，這是第一次不尋常處。

第二個不尋常處是，張顯耀認為，我國在非洲僅有兩個邦交國，總統出訪是何其重要的大事，怎麼可能只安排史瓦濟蘭，卻未安排布古納法索？但外交部的解釋卻是「布國元首因有重要行程」，這種簡單模糊的解釋，是否暗藏我國與布國的邦交可能生變，外交部不只應未雨綢繆，也應清楚的向國人說明。

非洲史瓦濟蘭張顯耀蔡英文

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