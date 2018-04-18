什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦濟蘭，有別於過去準備陶瓷器、傳統飾品、3C用品等禮品，蔡英文這次依照史國禮俗，特別在當地購買的8頭牛做為伴手禮。不過尊重當地禮俗有時也會帶來困擾，2012年前總統馬英九出訪史瓦濟蘭時，史國國王恩史瓦帝三世竟贈送馬英九「豹頭」標本，一度引發動保團體的抨擊。

第1妙：蔡高規格 當地買8頭牛當伴手禮

蔡英文➤送禮最愛「原味」（4度出訪）

過去蔡英文出訪，總是喜歡以台灣傳統民俗文物當成伴手禮。像是2017年的「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，蔡英文就帶去13件展現濃厚台灣原住民文化特色藝術及手工藝品。同年蔡英文出訪南美3友邦，則是送給巴拿馬總統的蘭嶼拼板舟模型「順利出航」；送給巴拉圭副總統的書生布袋戲偶；以及送給巴拉圭總統的客家桐花燈「花團錦簇」。

至於這次贈送史瓦濟蘭8頭牛，則是因為史瓦濟蘭八成人民從事農牧，牛隻在當地代表財富，贈牛是史國重要傳統文化，也是慶典活動時的傳統賀禮，只有2到3歲體格強壯的牛隻，才能被挑選為賀禮，贈送後將由史國王室「牧牛官」管理並經隔離1周，檢疫確認健康後，才能進入國王牧場放養。

第2妙：馬送HTC手機 部落酋長愣：我不會用

馬英九➤被動物追著跑（13度出訪）

馬英九出訪最常帶著3C、自行車等「台灣精品」當伴手禮，不過也曾引發爭議。2010年3月馬英九展開「太誼專案」訪問太平洋，當時帶著HTC手機當伴手禮，還特別送了一支給索羅門群島的部落酋長史坦利，但因當地的信號不穩，史坦利酋長更向馬英九表明「不會用手機」，而被批實在太不用心。不過，史坦利酋長事後特別寫信澄清，自己已有三年使用手機的經驗，居住的地點也有手機通訊系統，身為酋長、卡瓦農民協會主席，手機非常重要。

送6.6億元醫療機 變巴國總統私人專機

2009年12月，巴拿馬媒體《新聞報》以《台灣勾引馬丁內尼》為題報導，指馬英九在當年出席巴國總統馬丁內尼就職時，被迫以「支票外交政策」，援贈巴拿馬4000萬美元，包括一架價值2200萬美元的飛機，這架原本應做為救災用途，卻被馬丁內利當成私人專機。當時外交部澄清表示，在台巴計劃中有為了人道急難救助及邊境安全的援贈計劃，其中需要行政專機，且列入巴國政府的財產，勿將所有的援助計畫汙名化。

收到豹頭、白馬…馬英九先被周美青噹

送什麼禮要想清楚，收禮其實也很傷腦筋。馬英九除了因為收到史國國王恩史瓦帝三世送得「豹頭」標本被抨擊，他在2012年出訪非洲布吉納法索，也曾獲贈一匹白馬，馬英九自己透露，雖然白馬是當地最珍貴的禮物，但無法運回台灣，只能交給我國在布國的外館代養，馬並說，白馬在交給外館前電詢妻子周美青，問白馬要怎麼處理，周美青不改酷酷嫂本色，竟要馬英九「你騎回台灣啦」。

第3妙：扁出訪帶十個神秘大箱子 裝了什麼？

陳水扁➤灑錢不手軟（15度出訪）

3C、珊瑚項鍊…連就職紀念幣也拿去送

比起蔡英文、馬英九，前總統陳水扁出訪不但次數最多，出手也相對大器。為了彰顯台灣特色，陳水扁出訪不只送3C，珊瑚項鍊、琉璃也在訪問團的皮箱內，就連陳水扁自己的520就職紀念套幣也拿去當伴手禮。

最好的禮物是錢？扁砸大錢援助友邦

不過陳水扁出訪最大手筆的伴手禮要算是提供給友邦的「援助」。例如，2005陳水扁拜訪中美洲，就宣布將投資中美洲與加勒比海地區、總額2.5億美元的基金。2006年出訪巴拉圭時，又被當地媒體披露，陳水扁承諾提供2.5億美元援助，不過當時任副總統的呂秀蓮聲稱，這是鼓勵台商前往南美洲投資，並不是要給巴國政府和元首。

就在同年，身陷紅衫軍倒扁困境的陳水扁訪帛琉出席南太元首高峰會，時任外交部長的黃志芳說，高峰會有三大目標、八項優先合作計畫，這「就是我們的伴手禮」。不過事後卻遭前立委邱毅指控，陳水扁此行是「運鈔之旅」，更有人指，陳水扁此行回程改搭華航專機過境關島時，總統侍衛帶著近十個特製的「神秘大行李箱」，被美國海關擋了約一個小時。當時陳水扁辦公室駁斥，要求把證據拿出來，否則不回應這種空穴來風、子虛烏有的指控。