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什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

為何柳綠川評價兩極？學者：缺乏生命力

什麼友邦怪禮物 讓周美青要馬英九「騎回台灣」？

2018-04-18 14:20聯合晚報 記者周佑政程平廖惠玲、黃薇如、陳易辰何令慈／製作

總統蔡英文出訪非洲友邦史瓦濟蘭，有別於過去準備陶瓷器、傳統飾品、3C用品等禮品，蔡英文這次依照史國禮俗，特別在當地購買的8頭牛做為伴手禮。不過尊重當地禮俗有時也會帶來困擾，2012年前總統馬英九出訪史瓦濟蘭時，史國國王恩史瓦帝三世竟贈送馬英九「豹頭」標本，一度引發動保團體的抨擊。

第1妙：蔡高規格 當地買8頭牛當伴手禮

蔡英文➤送禮最愛「原味」（4度出訪）

過去蔡英文出訪，總是喜歡以台灣傳統民俗文物當成伴手禮。像是2017年的「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，蔡英文就帶去13件展現濃厚台灣原住民文化特色藝術及手工藝品。同年蔡英文出訪南美3友邦，則是送給巴拿馬總統的蘭嶼拼板舟模型「順利出航」；送給巴拉圭副總統的書生布袋戲偶；以及送給巴拉圭總統的客家桐花燈「花團錦簇」。

至於這次贈送史瓦濟蘭8頭牛，則是因為史瓦濟蘭八成人民從事農牧，牛隻在當地代表財富，贈牛是史國重要傳統文化，也是慶典活動時的傳統賀禮，只有2到3歲體格強壯的牛隻，才能被挑選為賀禮，贈送後將由史國王室「牧牛官」管理並經隔離1周，檢疫確認健康後，才能進入國王牧場放養。


2018年，蔡英文總統出訪史瓦濟蘭的伴手禮，將致贈史國來自卑南族大巴六九部落的盾...
2018年，蔡英文總統出訪史瓦濟蘭的伴手禮，將致贈史國來自卑南族大巴六九部落的盾牌（左一）、「傳告鈴」（中）、部落傳唱歌謠專輯（右一）。 記者周佑政／攝影
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2018年，蔡英文總統在當地購買牛隻，致贈給史史瓦濟蘭國王與王母。 記者周佑政／...
2018年，蔡英文總統在當地購買牛隻，致贈給史史瓦濟蘭國王與王母。 記者周佑政／攝影
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2016年，蔡英文特別挑選了由拼板舟工藝家顏沐志打造的雅美族拼板舟模型要贈與巴拿...
2016年，蔡英文特別挑選了由拼板舟工藝家顏沐志打造的雅美族拼板舟模型要贈與巴拿馬總統，呈現台灣特色。 圖／總統府提供
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2016年，蔡英文總統將送給巴拉圭副總統的台灣傳統布袋戲偶。 圖／總統府提供
2016年，蔡英文總統將送給巴拉圭副總統的台灣傳統布袋戲偶。 圖／總統府提供
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2017年，蔡英文總統出訪送攜戶外GPS腕表當伴手禮。 圖／聯合報系資料照片
2017年，蔡英文總統出訪送攜戶外GPS腕表當伴手禮。 圖／聯合報系資料照片
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第2妙：馬送HTC手機 部落酋長愣：我不會用

馬英九➤被動物追著跑（13度出訪）

馬英九出訪最常帶著3C、自行車等「台灣精品」當伴手禮，不過也曾引發爭議。2010年3月馬英九展開「太誼專案」訪問太平洋，當時帶著HTC手機當伴手禮，還特別送了一支給索羅門群島的部落酋長史坦利，但因當地的信號不穩，史坦利酋長更向馬英九表明「不會用手機」，而被批實在太不用心。不過，史坦利酋長事後特別寫信澄清，自己已有三年使用手機的經驗，居住的地點也有手機通訊系統，身為酋長、卡瓦農民協會主席，手機非常重要。

送6.6億元醫療機 變巴國總統私人專機

2009年12月，巴拿馬媒體《新聞報》以《台灣勾引馬丁內尼》為題報導，指馬英九在當年出席巴國總統馬丁內尼就職時，被迫以「支票外交政策」，援贈巴拿馬4000萬美元，包括一架價值2200萬美元的飛機，這架原本應做為救災用途，卻被馬丁內利當成私人專機。當時外交部澄清表示，在台巴計劃中有為了人道急難救助及邊境安全的援贈計劃，其中需要行政專機，且列入巴國政府的財產，勿將所有的援助計畫汙名化。

收到豹頭、白馬…馬英九先被周美青噹

送什麼禮要想清楚，收禮其實也很傷腦筋。馬英九除了因為收到史國國王恩史瓦帝三世送得「豹頭」標本被抨擊，他在2012年出訪非洲布吉納法索，也曾獲贈一匹白馬，馬英九自己透露，雖然白馬是當地最珍貴的禮物，但無法運回台灣，只能交給我國在布國的外館代養，馬並說，白馬在交給外館前電詢妻子周美青，問白馬要怎麼處理，周美青不改酷酷嫂本色，竟要馬英九「你騎回台灣啦」。


2010年，馬英九送給史坦利HTC手機，史坦利一臉困惑地聆聽馬解說用法。 圖／聯...
2010年，馬英九送給史坦利HTC手機，史坦利一臉困惑地聆聽馬解說用法。 圖／聯合報系資料照片
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2012年，馬英九參觀布國接受台灣「非洲一盞燈」援助計畫的Bonogo小學，當地...
2012年，馬英九參觀布國接受台灣「非洲一盞燈」援助計畫的Bonogo小學，當地居民送他一匹白馬。 中央社
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2012年，馬英九在非洲友邦史瓦濟蘭王國參加國宴，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世送上豹...
2012年，馬英九在非洲友邦史瓦濟蘭王國參加國宴，史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世送上豹頭。 中央社
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2010年，巴拿馬共和國總統馬丁內利，搭乘私人專機來台訪問。 圖／聯合報系資料照...
2010年，巴拿馬共和國總統馬丁內利，搭乘私人專機來台訪問。 圖／聯合報系資料照片
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第3妙：扁出訪帶十個神秘大箱子 裝了什麼？

陳水扁➤灑錢不手軟（15度出訪）

3C、珊瑚項鍊…連就職紀念幣也拿去送

比起蔡英文、馬英九，前總統陳水扁出訪不但次數最多，出手也相對大器。為了彰顯台灣特色，陳水扁出訪不只送3C，珊瑚項鍊、琉璃也在訪問團的皮箱內，就連陳水扁自己的520就職紀念套幣也拿去當伴手禮。

最好的禮物是錢？扁砸大錢援助友邦

不過陳水扁出訪最大手筆的伴手禮要算是提供給友邦的「援助」。例如，2005陳水扁拜訪中美洲，就宣布將投資中美洲與加勒比海地區、總額2.5億美元的基金。2006年出訪巴拉圭時，又被當地媒體披露，陳水扁承諾提供2.5億美元援助，不過當時任副總統的呂秀蓮聲稱，這是鼓勵台商前往南美洲投資，並不是要給巴國政府和元首。

就在同年，身陷紅衫軍倒扁困境的陳水扁訪帛琉出席南太元首高峰會，時任外交部長的黃志芳說，高峰會有三大目標、八項優先合作計畫，這「就是我們的伴手禮」。不過事後卻遭前立委邱毅指控，陳水扁此行是「運鈔之旅」，更有人指，陳水扁此行回程改搭華航專機過境關島時，總統侍衛帶著近十個特製的「神秘大行李箱」，被美國海關擋了約一個小時。當時陳水扁辦公室駁斥，要求把證據拿出來，否則不回應這種空穴來風、子虛烏有的指控。


2010年，馬紹爾總統諾特送給陳水扁的一艘木船，兩人共同命名為「台馬號」。 圖／...
2010年，馬紹爾總統諾特送給陳水扁的一艘木船，兩人共同命名為「台馬號」。 圖／聯合報系資料照片
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2000年，布吉納法索石頭村民眾依傳統禮俗，贈送兩隻土雞給陳水扁，龔保雷總統在旁...
2000年，布吉納法索石頭村民眾依傳統禮俗，贈送兩隻土雞給陳水扁，龔保雷總統在旁鼓掌。 圖／聯合報系資料照片
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2000年，布吉納法索特地送一隻活羊及銅雕的馬給陳水扁，民眾身上還穿了印有陳水扁...
2000年，布吉納法索特地送一隻活羊及銅雕的馬給陳水扁，民眾身上還穿了印有陳水扁照片的衣服。 圖／聯合報系資料照片
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