蔡總統出訪非洲 史國七位第一夫人排排站各有千秋

2018-04-18 09:51 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文（左2）訪問非洲友邦史瓦濟蘭，17日（當地時間）赴史國Lozitha王宮，史國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）（左）贈勳及勳章證書給蔡總統，並與史國王妃一同合影留念。中央社記者攝 分享 facebook

蔡總統出訪非洲，抵達友邦史瓦濟蘭。當晚史瓦濟蘭國王舉行隆重國宴歡迎總統一行人遠道而來，晚宴開始前亦頒授蔡「象王勳章」。特別的是，在蔡英文旁邊，還站有史瓦濟蘭的七位第一夫人們，排排站場面相當搶眼。

史國以最高等級歡迎台灣，其中史王的七位「第一夫人」全員出動，在蔡被贈勳的典禮上相當搶眼，七位夫人有的穿著當地傳統服飾，也有人以西式晚宴服亮相，與向來著素色褲裝出席重要場合的蔡總統相比，形成一幅特別的畫面。

史瓦濟蘭施行一夫多妻，現年50歲的國王恩史瓦帝三世，即擁有十幾位妻子，其中七位代表著第一夫人的「團隊」出席贈勳儀式，據傳史王擁有的多名妻子中，有兩位激烈競爭著「誰才是第一夫人NO.1」，蔡總統在獲贈勳章後，也轉身與同台的兩名第一夫人禮貌性握手。

過去，恩史瓦帝在出席印席非洲論壇會議時，甚至帶著15位妻子、30名兒童與百位僕人同行，並傳出史王在下禢五星級飯店內一口氣訂了超過兩百間客房，同行的夫人一同出席重要場合的留影相當「壯觀」。

在史瓦濟蘭，國王可於每年八月底至九月初的蘆葦節（Umhlanga或Reed Dance）中舉行選妃儀式，全國未婚、且必須是處女的少女，在儀式中必須上身半裸，手持蘆葦，且穿著清涼短裙、短褲供國王選取一名新妃子。蘆葦節的選妃儀式相當受到民眾非議，這項活動亦曾因發生嚴重死亡車禍更讓當地民眾反感，恩史瓦帝的父親索布札二世於83歲過世時，已擁99名妃子，兒女多達250人。