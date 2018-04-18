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蔡總統出訪史瓦濟蘭 帶了這些伴手禮

2018-04-18 07:26聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡總統這次出訪史瓦濟蘭的伴手禮，還包括將致贈史國來自卑南族大巴六九部落的盾牌（左...
蔡總統這次出訪史瓦濟蘭的伴手禮，還包括將致贈史國來自卑南族大巴六九部落的盾牌（左一）、「傳告鈴」（中）、部落傳唱歌謠專輯（右一）。記者周佑政／攝影
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我國與史瓦濟蘭邦誼長達50年，蔡英文總統這次出訪史國準備的「伴手禮」，包括牛隻8頭、來自卑南族大巴六九部落的盾牌、「傳告鈴」、部落傳唱歌謠專輯，以及「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫，將分別致贈給史國國王恩史瓦帝三世與王母恩彤碧。

史瓦濟蘭以農牧立國，約八成人民從事農牧，牛隻在當地代表財富，可用來換地與求婚，贈牛是史國重要傳統文化，也是慶典活動時的傳統賀禮。總統府表示，只有2到3歲體格強壯的牛隻，才能被挑選為賀禮，贈送後將由史國王室「牧牛官」管理並經隔離1周，檢疫確認健康後，才能進入國王牧場放養。總統府發言人黃重諺說，1頭牛隻要價8000元南非幣，換算台幣約2萬元，史國中階公務員月薪大約5000元。

蔡總統這次出訪史瓦濟蘭，將致贈在當地象徵財富的牛隻給史國國王與王母。記者周佑政／...
蔡總統這次出訪史瓦濟蘭，將致贈在當地象徵財富的牛隻給史國國王與王母。記者周佑政／攝影
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蔡總統贈送恩史瓦帝三世的賀禮，有牛隻5頭、大巴六九部落的盾牌、「傳告鈴」及部落傳唱歌謠專輯。史瓦濟蘭保有盾牌文化，盾牌不只是武器，也是權力象徵，平時由國王或酋長保管。

傳告鈴是部落青年奉部落領袖指示，對族人或對外通報重要訊息時，插在後腰背的聲響器；傳告鈴與盾牌搭配，有向遠方部落、國家傳遞友誼與祝福的意涵。

蔡總統也將致贈恩彤碧3頭牛及1幅「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫，這幅漆畫是由南投「美研漆藝工坊」第三代傳人王峻偉繪製。

2015年恩史瓦帝三世訪台時，受邀出席蝴蝶蘭特展，他挑選一株新品種蝴蝶蘭，命名為「Indlovukati」（史瓦濟蘭語，意指國王的母親）。府方說，這次蔡總統出訪，挑選「國王的母親」蝴蝶蘭，與台灣原生種別名「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，依圖樣訂製漆器掛畫。

史瓦濟蘭蔡英文

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