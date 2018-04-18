影／台史簽聯合公報 史國盼與台灣簽署ECA

2018-04-18 06:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，當地時間17日晚間參與兩國元首會談，她獲頒史國對外對高等級的「象王勳章」，雙方也簽署聯合公報，史國承諾會持續支持台灣參與國際組織。陪同出訪的國安會副秘書長蔡明彥說，史國國王恩史瓦帝三世也表達，希望與台灣簽署經濟合作協定（ECA），蔡總統也正面回應，表示可在恩史瓦帝三世6月訪台時完成簽署。

蔡總統上任後首度出訪非洲，總統專機在當地時間17日下午3時許抵達史瓦濟蘭恩史瓦帝三世國際機場。恩史瓦帝三世與我駐史國大使陳經銓等人親自接機，史國以軍禮與傳統舞蹈歡迎蔡總統到訪；史國民眾舉起中華民國國旗，機場也演奏兩國國歌。

蔡總統隨後前往史瓦濟蘭王宮，她先與恩史瓦帝三世晤談，之後兩人共同現身；恩史瓦帝三世致詞時說，蔡英文是第四個到訪的台灣總統，但待在史國的時間最久，希望蔡英文未來能盡快再度訪問史國；史國也會張開雙手歡迎台灣的投資。

蔡總統說，這是她第一次到史瓦濟蘭，首先要感謝恩史瓦帝三世的邀請，她接受恩史瓦帝三世的贈勳，象徵史瓦濟蘭與台灣最真摯的友情。恩史瓦帝三世曾16次訪問台灣，也率團參加她的就職典禮，並且在很多國際場合為台灣仗義執言，她要代表台灣人民向您感謝由衷的敬意。

蔡明彥會後轉述，史瓦濟蘭因為有加入非洲南部關稅同盟， 因此沒有辦法與其他國家簽署FTA，才會希望透過簽署ECA的方式，深化與台灣的經貿合作。

台史簽署聯合公報，美國、歐盟及卡達駐史瓦濟蘭大使也在現場觀禮。蔡明彥說，聯合公報特別提到，史國會持續支持台灣參與國際組織，包括聯合國、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（Interpol ）等國際組織。