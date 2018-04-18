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蔡總統訪史瓦濟蘭 將簽聯合公報

2018-04-18 00:57聯合報 記者周佑政陳熙文洪哲政程嘉文／連線報導

總統蔡英文（右五）抵史瓦濟蘭，史王（右四）親迎。 記者周佑政／攝影
總統蔡英文（右五）抵史瓦濟蘭，史王（右四）親迎。 記者周佑政／攝影
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蔡英文總統昨天晚上抵達我非洲友邦史瓦濟蘭王國，這是蔡總統上任後首度訪問非洲。蔡總統並在今日凌晨進行兩國元首會談、接受贈勳，簽署聯合公報。這次出訪，總統專機直飛史國，未過境其他國家，預定在史國停留四天三夜。

蔡總統在機上發表談話指出，這次出訪，除了參加史瓦濟蘭雙慶儀式，見證台史建交五十周年，她也將實際了解各項合作計畫成果，對在史國來自台灣的夥伴跟企業朋友，努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

蔡總統專機昨晚九點半抵達史瓦濟蘭，史王恩史瓦帝三世到場迎接，史國並以身穿傳統服飾的舞群跳傳統迎賓舞，歡迎蔡總統到訪，我僑胞也在場熱烈歡迎。

大陸今天將在福建沿海舉行軍演。蔡總統出發前在機場發表談話時則強調，她有信心、也有決心捍衛國家的安全；她已要求國安團隊務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。她並說，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務。

「我現在就出發去拚外交！」蔡總統說，只有走出去，才有更大的空間，台灣是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來。

總統專機起飛後，四架幻象2000戰機由新竹空軍基地起飛伴飛至恆春。 記者周佑政／...
總統專機起飛後，四架幻象2000戰機由新竹空軍基地起飛伴飛至恆春。 記者周佑政／攝影
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專機出發後，媒體目擊，隨行伴飛的幻象戰機，除加掛兩個副油箱，機翼下方左右各有一枚短程魔法飛彈外，機腹下至少有三枚雲母飛彈，似乎不同於過去F-16護航戰機僅掛載兩枚短程麻雀及兩枚中程空對空飛彈，認為有加強戰備的意味。但空軍官員強調，這項武力掛載沿用過去往例。

此次出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。蔡總統伴手禮包括牛隻八頭、來自卑南族大巴六九部落的盾牌、傳告鈴、部落傳唱歌謠專輯，以及「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫，將分別致贈恩史瓦帝三世與王母恩彤碧。

專機飛彈史瓦濟蘭

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