蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史瓦濟蘭恩史瓦帝三世國際機場。史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III）與我駐史國大使陳經銓等人親自接機，並用軍禮與傳統舞蹈歡迎蔡總統到訪。

台史建交今年屆滿50周年，蔡總統率團訪問史瓦濟蘭，專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。蔡總統此行預定參與兩國元首會談、接受贈勳，並簽署聯合公報。總統專機將直飛史國，不過境其他國家，預定在當地停留四天三夜。

史瓦濟蘭自1968年獨立後，便和我國建交，到今年剛好滿50年，今年適逢史國獨立50周年，也是史王恩史瓦帝三世50歲生日，蔡總統將出席恩史瓦帝國宴與史國雙慶儀式。

蔡總統在專機上談話表示，這趟行程除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史的建交50周年，也將實際了解各項合作計畫的成果，在當地有很多來自台灣的夥伴與企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

ˇ 英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影 分享 facebook 英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影 分享 facebook 英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影 分享 facebook 英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影 分享 facebook

【中央社墨巴本17日電】

總統蔡英文出訪史瓦濟蘭，專機在當地時間17日下午抵達史王恩史瓦帝三世國際機場，史王在機梯前親迎蔡總統。史國以盛大軍禮與傳統舞蹈迎賓，僑胞也揮舞著小國旗迎接蔡總統。

蔡總統17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；這是蔡總統首度訪問非洲，出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

蔡總統在當時時間下午3時30分抵達史瓦濟蘭，恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）在機場迎接，蔡總統踏上紅地毯，接受軍禮21響禮炮迎接儀式，現場分別鳴奏兩國國歌，歡迎儀式盛大。

停機坪安排當地傳統舞蹈，熱情迎接蔡總統；蔡總統看著舞者充滿力與美的表演，頻頻點頭、鼓掌；許多僑胞揮舞小國旗到場接機，蔡總統開心地向僑胞們揮手致意。

根據史瓦濟蘭慣例，史王在場的場合，女性要穿過膝長裙，但蔡總統是國家元首，不需配合穿長裙，蔡總統穿著深色長褲套裝。