親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

共軍周三台海實彈射擊 同時間國軍重砲射擊卻取消

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

蔡英文抵達史瓦濟蘭 國王接機軍禮舞蹈歡迎

2018-04-17 23:06聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史瓦濟蘭恩史瓦帝三世國際機場。史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III）與我駐史國大使陳經銓等人親自接機，並用軍禮與傳統舞蹈歡迎蔡總統到訪。

台史建交今年屆滿50周年，蔡總統率團訪問史瓦濟蘭，專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。蔡總統此行預定參與兩國元首會談、接受贈勳，並簽署聯合公報。總統專機將直飛史國，不過境其他國家，預定在當地停留四天三夜。

史瓦濟蘭自1968年獨立後，便和我國建交，到今年剛好滿50年，今年適逢史國獨立50周年，也是史王恩史瓦帝三世50歲生日，蔡總統將出席恩史瓦帝國宴與史國雙慶儀式。

蔡總統在專機上談話表示，這趟行程除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史的建交50周年，也將實際了解各項合作計畫的成果，在當地有很多來自台灣的夥伴與企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

ˇ

英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享

【中央社墨巴本17日電】

總統蔡英文出訪史瓦濟蘭，專機在當地時間17日下午抵達史王恩史瓦帝三世國際機場，史王在機梯前親迎蔡總統。史國以盛大軍禮與傳統舞蹈迎賓，僑胞也揮舞著小國旗迎接蔡總統。

蔡總統17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；這是蔡總統首度訪問非洲，出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

蔡總統在當時時間下午3時30分抵達史瓦濟蘭，恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）在機場迎接，蔡總統踏上紅地毯，接受軍禮21響禮炮迎接儀式，現場分別鳴奏兩國國歌，歡迎儀式盛大。

停機坪安排當地傳統舞蹈，熱情迎接蔡總統；蔡總統看著舞者充滿力與美的表演，頻頻點頭、鼓掌；許多僑胞揮舞小國旗到場接機，蔡總統開心地向僑胞們揮手致意。

根據史瓦濟蘭慣例，史王在場的場合，女性要穿過膝長裙，但蔡總統是國家元首，不需配合穿長裙，蔡總統穿著深色長褲套裝。

蔡總統抵達史瓦濟蘭後，傍晚將與恩史瓦帝三世進行兩國元首雙邊會談、接受贈勳與簽署聯合公報；蔡總統晚間也將出席恩史瓦帝三世國宴。

英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑...
英文總統出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，在當地時間17日下午3時半抵達史國。記者周佑政／攝影
分享

史瓦濟蘭專機非洲

相關新聞

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

蔡總統訪非洲 「走出台灣爭取國際空間」

2018-04-17 14:16

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

出訪非洲 蔡總統：走出台灣爭取國際空間

2018-04-17 10:12

蔡總統訪史瓦濟蘭 4架幻象首度往南伴飛至恆春

2018-04-17 09:59

影／蔡總統首度非洲行 訪史瓦濟蘭將簽聯合公報

2018-04-17 08:59

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

出訪史瓦濟蘭 蔡英文：現在出發去拚外交

2018-04-17 08:27

50年邦誼 蔡總統今啟程出訪史瓦濟蘭

2018-04-17 07:10
看更多

熱門文章

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

遭爆任大陸軍用公司顧問 新教長吳茂昆也說「莫須有」

2018-04-17 22:00

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50

捍家盟批：吳茂昆恐會是「同運」部長

2018-04-17 18:59

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top