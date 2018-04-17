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蔡總統訪非洲 「走出台灣爭取國際空間」

2018-04-17 14:16聯合晚報 記者周佑政陳熙文／台北報導

總統專機起飛後，4架幻象2000戰機由新竹空軍基地起飛伴飛至恆春。 記者周佑政／...
總統專機起飛後，4架幻象2000戰機由新竹空軍基地起飛伴飛至恆春。 記者周佑政／攝影
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總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。 記者...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。 記者陳嘉寧／攝影
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蔡英文總統今早啟程出訪我國非洲友邦史瓦濟蘭王國，中國大陸明天將在台灣海峽水域軍演。總統行前發表談話表示，她有信心，也有決心捍衛國家的安全，請國人同胞放心。

蔡總統強調，她要求國安團隊在出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務。同時，她出訪這段期間，沒有跟隨出訪的行政跟國安團隊成員都會堅守崗位，所有的改革跟建設，都會如期如質、按部就班的推動。

任內首次出訪非洲，蔡總統說，只有走出去，才有更大的空間，台灣是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來，她現在就出發去拚外交，這趟行程除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史的建交50周年，也將實際了解各項合作計畫的成果，在當地有很多來自台灣的夥伴與企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

蔡總統預定在台灣時間18日凌晨，參與兩國元首會談、接受贈勳，並簽署聯合公報。這次出訪，總統專機將直飛史國，不過境其他國家，預定停留四天三夜。

此次出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。史瓦濟蘭自1968年獨立後，便和我國建交，到今年剛好滿50年，今年也適逢史國獨立50周年，也是史王恩史瓦帝三世（Mswati III）50歲生日，蔡總統將出席恩史瓦帝國宴與史國雙慶儀式。

蔡總統將參訪台灣在當地的醫療團，訪視國合會在史國推動的技職教育、職業訓練及農業合作等計畫執行情形。此外，總統也將參訪台灣在史國的企業，並與我國在非洲南部的企業代表座談，並與僑民及台商餐敘，宣慰僑胞。

蔡總統宣示台灣要走出去，總統專機上的菜單包含不少台灣美味，包括紅燒牛肉麵、古早味油蔥雞絲飯等。

非洲史瓦濟蘭蔡英文

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