蔡英文總統率團啟程訪問史瓦濟蘭

總統蔡英文17日上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。
蔡英文一行17日上午7時30分抵達桃園機場國賓室，7時50分上樓至國賓門登機口發表談話，結束談話揮手向送機人員致意後登機，中華航空公司空中巴士A350-900型專機於上午8時準時起飛。
17日的送機官員中，桃園市長鄭文燦站在首位，接續是國安局長彭勝竹、國安會秘書長陳俊麟等，以及史瓦濟蘭駐台大使館官員。總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，桃園市長鄭文燦（左）國安局長彭勝竹（左二）等官員到桃園機場國賓門送行。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 總統蔡英文（右二）上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，國安局長彭勝竹（左）、國安會副秘書長陳俊麟（左二）等官員到桃園機場國賓門送行。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook
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