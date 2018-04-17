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蔡英文總統率團啟程訪問史瓦濟蘭

2018-04-17 10:28聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

總統蔡英文17日上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。

蔡英文一行17日上午7時30分抵達桃園機場國賓室，7時50分上樓至國賓門登機口發表談話，結束談話揮手向送機人員致意後登機，中華航空公司空中巴士A350-900型專機於上午8時準時起飛。

17日的送機官員中，桃園市長鄭文燦站在首位，接續是國安局長彭勝竹、國安會秘書長陳俊麟等，以及史瓦濟蘭駐台大使館官員。

總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，桃園市...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，桃園市長鄭文燦（左）國安局長彭勝竹（左二）等官員到桃園機場國賓門送行。記者陳嘉寧／攝影
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總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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總統蔡英文（右二）上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程...
總統蔡英文（右二）上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，國安局...
總統蔡英文上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程，國安局長彭勝竹（左）、國安會副秘書長陳俊麟（左二）等官員到桃園機場國賓門送行。記者陳嘉寧／攝影
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國安會蔡英文史瓦濟蘭

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