蔡英文總統率團啟程訪問史瓦濟蘭

2018-04-17 10:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



總統蔡英文17日上午率團啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開「同心永固之旅」訪問行程。

蔡英文一行17日上午7時30分抵達桃園機場國賓室，7時50分上樓至國賓門登機口發表談話，結束談話揮手向送機人員致意後登機，中華航空公司空中巴士A350-900型專機於上午8時準時起飛。