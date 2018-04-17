出訪非洲 蔡總統：走出台灣爭取國際空間

2018-04-17 10:12 中央社 桃園機場17日電



蔡英文總統上午出訪非洲。記者陳嘉寧/攝影 分享 facebook 總統蔡英文今天上午出訪友邦史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲，兩國元首將舉行雙邊會談並簽署聯合公報。總統表示，台灣是世界的台灣，只有走出去才有更大的空間。

蔡總統致詞表示，這次出訪的主軸是「同心永固」，就是「兩國同心、邦誼永固」之意。今年是史瓦濟蘭建國50週年，也是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（KingMswati Ⅲ）50歲生日。她將出席難得的雙慶儀式，同時慶祝台灣和史瓦濟蘭建交50週年。

總統說，這是她就任後首次訪問非洲，世界的各個角落都有正在打拼的台灣人，這次的出訪要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力與付出。

同時，總統指出，在她出國的這段時間，沒有隨行出訪的行政與國安團隊都會堅守崗位，所有的改革與建設都會如期如質、按部就班推動。蔡總統也要求國安團隊，務必嚴密掌握周邊的情勢，隨時回報做好應變。

總統也重申，維持台海的和平、穩定與繁榮，是政府責無旁貸的責任，政府有信心也有決心捍衛國家的安全，只有走出去才有更大的空間，台灣是世界的台灣，走出去國家才有無限的未來。

總統府表示，蔡總統搭乘華航專機啟程後，將直飛史瓦濟蘭，預計在當地時間17日下午抵達，傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報；蔡總統晚間也將出席恩史瓦帝三世的國宴。

總統府說，台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭；恩史瓦帝三世更曾經16度訪問台灣。