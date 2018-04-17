親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

吳茂昆沒讀過明星學校 「茂伯」昔短褲騎車穿梭校園很親民

想搬來台理由 港童一篇文章讓台灣和香港人都傷心

出訪非洲 蔡總統：走出台灣爭取國際空間

2018-04-17 10:12中央社 桃園機場17日電

蔡英文總統上午出訪非洲。記者陳嘉寧/攝影
蔡英文總統上午出訪非洲。記者陳嘉寧/攝影
分享
總統蔡英文今天上午出訪友邦史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲，兩國元首將舉行雙邊會談並簽署聯合公報。總統表示，台灣是世界的台灣，只有走出去才有更大的空間。

蔡總統致詞表示，這次出訪的主軸是「同心永固」，就是「兩國同心、邦誼永固」之意。今年是史瓦濟蘭建國50週年，也是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（KingMswati Ⅲ）50歲生日。她將出席難得的雙慶儀式，同時慶祝台灣和史瓦濟蘭建交50週年。

總統說，這是她就任後首次訪問非洲，世界的各個角落都有正在打拼的台灣人，這次的出訪要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力與付出。

同時，總統指出，在她出國的這段時間，沒有隨行出訪的行政與國安團隊都會堅守崗位，所有的改革與建設都會如期如質、按部就班推動。蔡總統也要求國安團隊，務必嚴密掌握周邊的情勢，隨時回報做好應變。

總統也重申，維持台海的和平、穩定與繁榮，是政府責無旁貸的責任，政府有信心也有決心捍衛國家的安全，只有走出去才有更大的空間，台灣是世界的台灣，走出去國家才有無限的未來。

總統府表示，蔡總統搭乘華航專機啟程後，將直飛史瓦濟蘭，預計在當地時間17日下午抵達，傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報；蔡總統晚間也將出席恩史瓦帝三世的國宴。

總統府說，台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭；恩史瓦帝三世更曾經16度訪問台灣。

史瓦濟蘭非洲國安

相關新聞

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

蔡總統訪史瓦濟蘭 4架幻象首度往南伴飛至恆春

2018-04-17 09:59

影／蔡總統首度非洲行 訪史瓦濟蘭將簽聯合公報

2018-04-17 08:59

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

出訪史瓦濟蘭 蔡英文：現在出發去拚外交

2018-04-17 08:27

50年邦誼 蔡總統今啟程出訪史瓦濟蘭

2018-04-17 07:10

熱門文章

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top