蔡總統訪史瓦濟蘭 4架幻象首度往南伴飛至恆春

2018-04-17 09:59 中央社 專機17日電



外交部長吳釗燮下午在總統府說明蔡英文總統四月出訪我非洲邦交國相關事宜。蔡總統此次出訪主軸是「同心永固」，到訪國僅史瓦濟蘭，沒有布吉納法索，且總統專機不過境。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 總統蔡英文今天出訪史瓦濟蘭，專機起飛後，空軍派出4架幻象2000戰機往南伴飛至恆春。蔡總統說，在史國有很多來自台灣的夥伴與企業努力為台灣打拚，要去替他們加油打氣。

蔡總統上午搭乘華航專機直飛史瓦濟蘭，航程預計13個小時又30分鐘，這是蔡總統首度訪問非洲友邦。專機起飛後，新竹空軍基地派出4架幻象2000戰機護航，從桃園往南伴飛約20分鐘，直到屏東恆春，專機出國境，幻象戰機才返航。

這也是蔡總統出訪，戰機首度往南伴飛，伴飛時間也較長。總統府解釋，因為這次出訪行程是往南，飛向地球的另一端。

蔡總統在專機上透過廣播發表談話，感謝總統府、外交部與所有參與出訪工作單位，對這次行程的規劃準備，並感謝華航機組人員周到、熱情的安排。

總統說，這趟行程除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史建交50週年，也將實際了解各項合作計畫成果；在當地有很多來自台灣的夥伴與企業朋友，努力為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

蔡總統並感謝隨團媒體，將台灣人在海外的成績、拚出的外交成果，傳遞給國人與全世界；她還說，飛機降落後，將有一連串的行程，在機上這段時間請大家多休息，下機後就要再一次為台灣外交努力。

為了這次出訪，華航為蔡總統精心準備了龜山島角蝦、花蓮手工煙燻火腿、六龜青木瓜沙拉、陳皮台南黃牛牛頰佐藜麥薏仁飯、東港旗魚黑輪、花雕雲林桂丁雞、客家粄條等家鄉味機上餐。

蔡總統17日到21日拜訪史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。