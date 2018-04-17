蔡總統訪史瓦濟蘭 4架幻象首度往南伴飛至恆春
總統蔡英文今天出訪史瓦濟蘭，專機起飛後，空軍派出4架幻象2000戰機往南伴飛至恆春。蔡總統說，在史國有很多來自台灣的夥伴與企業努力為台灣打拚，要去替他們加油打氣。
蔡總統上午搭乘華航專機直飛史瓦濟蘭，航程預計13個小時又30分鐘，這是蔡總統首度訪問非洲友邦。專機起飛後，新竹空軍基地派出4架幻象2000戰機護航，從桃園往南伴飛約20分鐘，直到屏東恆春，專機出國境，幻象戰機才返航。
這也是蔡總統出訪，戰機首度往南伴飛，伴飛時間也較長。總統府解釋，因為這次出訪行程是往南，飛向地球的另一端。
蔡總統在專機上透過廣播發表談話，感謝總統府、外交部與所有參與出訪工作單位，對這次行程的規劃準備，並感謝華航機組人員周到、熱情的安排。
總統說，這趟行程除了參加史瓦濟蘭的雙慶儀式，見證台史建交50週年，也將實際了解各項合作計畫成果；在當地有很多來自台灣的夥伴與企業朋友，努力為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。
蔡總統並感謝隨團媒體，將台灣人在海外的成績、拚出的外交成果，傳遞給國人與全世界；她還說，飛機降落後，將有一連串的行程，在機上這段時間請大家多休息，下機後就要再一次為台灣外交努力。
為了這次出訪，華航為蔡總統精心準備了龜山島角蝦、花蓮手工煙燻火腿、六龜青木瓜沙拉、陳皮台南黃牛牛頰佐藜麥薏仁飯、東港旗魚黑輪、花雕雲林桂丁雞、客家粄條等家鄉味機上餐。
蔡總統17日到21日拜訪史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。
蔡總統預計在台北時間今晚9時30分抵達史瓦濟蘭，並在機場接受史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世的歡迎儀式。
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