全國國土計畫將公告 葉俊榮：確立國土新秩序

2018-04-16 11:00 文 楊雅雯 提供



內政部國土計畫審議會已審議通過「全國國土計畫」草案，將於今(107)年4月30日前公告實施。施行後，中央將輔導地方推動直轄市、縣（市）國土計畫、國土功能分區，逐步落實國土永續發展。這也是國土規劃最上位的法定綱要性指導計畫，提供各縣市擬定國土計畫的指導原則。

內政部表示，「國土計畫法」已於105年5月1日施行，依法須於2年內公告實施「全國國土計畫」，內政部為此已召開數十場會議，與專家、學者、民間團體及直轄市、縣（市）政府一再溝通協調，並經過內政部國土計畫審議會召開11次專案小組會議後，終於在今年3月15日審議通過，完成第一階段法定審議程序，並送行政院進行第二階段審議，依法將於今年4月30日前公告實施。

全國國土計畫受到各界關注，內政部營建署表示，「全國國土計畫」草案已將「國土保育」、「糧食安全」、「鄉村地區整體規劃」及「地方彈性」等議題納入，逐一提出因應對策，未來將由各縣市進一步予以落實。

內政部長葉俊榮表示，期盼透過「全國國土計畫」更宏觀的視野，確立我國國土新秩序，讓該保育的地方保育，該發展的地方發展。

復育受傷國土 促進永續發展

葉俊榮表示，齊柏林導演拍攝「看見臺灣」紀錄片，揭露國土的美麗與哀愁，這些國土受傷案例，反映人類對大自然應更為謙卑，對土地使用應更為謹慎。

內政部指出，「全國國土計畫」針對受傷的國土，透過積極及穩健兩個手段劃設「國土復育促進地區」及「國土保育地區」:

（一）積極手段-劃定國土復育促進地區:

1.針對土石流高潛勢地區等6類災害型環境敏感地區，目的事業主管機關可劃定為「國土復育促進地區」，研訂復育計畫，以積極治療受傷的國土。

2.「國土復育促進地區」在復育完成後即退場，不會永久限制土地開發利用；但在復育期間，依法以保育和禁止開發行為為原則，以促進土地復原。

（二）穩健手段-劃設國土保育地區:

1.針對明確不適宜發展區位，縣市政府可劃設為國土保育地區，但應該在安全標準下，劃設最小範圍的國土保育地區，以兼顧國土保育保安及人民財產保障。

2.既有合法的建築物及設施，可以維持原來的合法使用；如果真的應該遷移或變更使用情況時，縣市政府可以向「國土永續發展基金」提出申請，補償受損失民眾權益。

確保國內糧食安全 積極維護農地資源

南部縣市政府一再反映農地保留總量過多，會影響地方發展；但環保團體卻認為農地保留面積不夠，影響國內糧食安全。

內政部表示，確保糧食安全是「國土計畫法」揭示的國土規劃基本原則，「全國國土計畫」延續該原則，訂定全國供應糧食生產農地的需求總量為74萬至81萬公頃，並提出未來縣市政府農地維護的三步驟，包括：

（一）以確保糧食安全為前提：在全國74萬至81萬公頃之農地需求總量低推估目標值下，不只是耕地，全國「農漁牧一級產業糧食生產土地」都應該積極保留，包含糧食作物、飼料作物、畜牧、畜禽、養殖等生產土地。

（二）以既有農地資源為基礎：農地並不是重新劃設，目前不論區域計畫法或都市計畫法都有劃設農業區，未來縣市應該以既有農業區為基礎，除了有具體開發利用計畫的土地之外，其餘農地都應該維護品質及數量。

（三）以未來發展需求為考量：地方政府如果有產業發展等具體開發利用計畫，不得不使用農地時，應該避免使用優良農地，且區位應盡量鄰近城鄉發展地區，以維護農業生產環境完整性；且縣市政府應該循序提出具體開發計畫，有計畫地釋出可發展土地。

研訂鄉村地區整體規劃策略 納入轉型機制

全國共有4千多處鄉村區，過去採現況編定方式進行管制，並沒有考量鄉村區特性及發展需求，進行空間規劃及投入資源改善環境，導致鄉村環境窳陋、產業沒落、人口一再流失等窘境。

全國共有4千多處鄉村區，未來國土計畫將導入對策加以規畫。 圖／楊雅雯攝影 分享 facebook

內政部表示，「全國國土計畫」研訂「鄉村地區整體規劃策略」，未來將依據鄉村地區特性，分別按照「農業發展型」或「工商發展型」，針對居住、產業、運輸及公共設施等4大需求導入因應對策。

（一）在「居住」部分，滿足居住需求，閒置土地再利用

1.將優先規劃民眾經濟可以負擔的住宅。

2.為因應農業發展需求所需要的居住需求，將引導於既有農村聚落周邊興建集村農舍或提供住宅用地。

3.人口持續成長地區，將預留適當可以建築土地，以引導集約發展。

4.人口持續減少地區，將針對既有閒置可建築土地，評估轉型及再利用。

（二）「產業」部分，規劃適當產業發展區位及彈性土地使用管制

1.配合在地產業需求，於鄉村地區適當地點規劃產業發展區位。

2.搭配彈性土地使用管制規定，以促進產業活絡。

（三）「運輸」部分，以大眾運輸系統為導向，打造友善環境

1.盡量以公車、客運等大眾運輸系統為主，並且將改善接駁轉用系統及服務品質，提高鄉村地區可及性。

2.規劃自行車等綠色運具環境，打造鄉村地區友善運輸空間。

（四）在「基本公共設施」部分，投入公共設施，提高生活環境品質

1.規劃配置老人及幼兒照顧服務設施。

2.健全污水處理設施、自來水、電力、電信等基本公共設施。

3.強化環境保護及社區環境改善。