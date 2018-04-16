全國國土計畫意見交流高峰會 農地劃多劃少成焦點

2018-04-16 11:00 文 楊雅雯 提供



全國國土計畫公告實施後，接下來縣市國土計畫也必須在兩年內規劃完成並公告實施。為此，內政部營建署12日舉辦「全國國土計畫意見交流高峰會」，盼與各界有更多討論交流，提供縣市政府著手下階段工作的參考。

內政部營建署長吳欣修致詞表示，全國國土計畫是國土利用的指導和定位，也是思考國土規劃非常好的工具，接下來秉持地方自治精神，將縣市國土計畫的規劃權下放地方，就是讓地方政府繼續與各界理性對話，不斷理性思考如何讓國土計畫與在地實際需求做緊密的結合。

營建署署長吳欣修強調，全國國土計畫將由縣市政府規畫，須理性思考成長管理。 圖／王姵琪攝影 分享 facebook

吳欣修說，下放給縣市國土計畫的彈性規劃權，縣市必須理性思考成長管理，最終內政部也會做最後把關。

農地劃太多？農業縣市反彈 NGO擔心不夠

高峰會討論的首要議題就是農地。營建署表示，之前提出全國國土計畫草案時，曾引發中南部縣市首長強烈反對，像屏東縣被劃設8萬公頃農地，新北市只有0.6萬公頃，屏東縣長潘孟安認為無法認同。雲林縣長李進勇也認為，若按人口數計算，在糧食自給率的安全範圍內，平均每人約0.033公頃，雲林縣頂多負擔2萬多公頃，卻被劃設7.75萬公頃，呼籲中央要留給雲林縣發展產業的空間。

不過，NGO依據農委會的盤查資料表示，全國可供糧食生產的農地只剩68萬公頃，低於區域計畫訂定全國供應糧食生產農地需求總量的74萬至81萬公頃，且其中還有10萬5千公頃農地非農用，實際耕地更少。因此，農地總量如何決定、是否影響地方發展，成了國土計畫的重要議題。

營建署：全國供糧農地總量74至81萬公頃

營建署說，依照國土計畫法揭櫫的「確保國內糧食安全」基本原則，全國國土計畫訂定全國供應糧食生產的農地需求總量為74萬至81萬公頃，並提出未來縣市政府農地維護三步驟：

一. 以確保糧食安全為前提：在74萬至81萬公頃農地需求總量的目標值下，不只是耕地，全國「農漁牧一級產業糧食生產土地」都應該積極保留，包含糧食作物、飼料作物、畜牧、畜禽、養殖等生產土地。

二. 以既有農地資源為基礎：農地並不是重新劃設，未來縣市應該以既有區域計畫法或都市計畫法劃設農業區為基礎，積極維護農地品質及數量。

三. 以未來發展需求為考量：地方政府如果有產業發展等具體開發利用計畫，不得不使用農地時，應該避免使用優良農地，且區位應儘量鄰近城鄉發展地區；且縣市政府應該循序提出具體開發計畫，以有計畫釋出可發展土地。

林國慶：重要糧食區不願承擔農地，是一大警訊

在農地總量爭議上，林國慶認為，農地空間品質的維護是維護糧食安全的重中之重，至於台灣農地到底需要多少？是界定在台灣不進口糧食時，自有的耕地需要多少才能自給自足。全國國土計畫為了確保國家糧食安全，把農地總量訂在74萬至81萬公頃的目標，但這個目標必須嚴格管控才能達成。

林國慶說，按照農委會盤查的資料，台灣有79萬公頃可耕地，但實際上供農業使用的只剩下68萬公頃，這當中的落差來自農地被變更使用，像是合法農舍及違章工廠等建築，這是耕地的危機。

另外，對於農業大縣反彈農地被劃太多，認為侷限當地發展，林國慶表示，這樣的說法來自重要的糧食生產基地，老實說是個警訊，他們不是不願承擔糧食責任，而是認為不公平。那麼國土計畫要如何符合公平正義？讓他們樂意承擔？目前國土計畫裡尚未對此有進一步的具體規畫，是未來要努力的方向。

至於農地上的違章工廠，該怎麼處理才能恢復農地的永續經營？林國慶認為很重要的關鍵是不能讓違法的人，變成最大的受益者，即使有回饋、罰款，如何拿捏公平正義的原則，也相當重要。

營建署邀學者專家交流意見，期能提供縣市規畫國土計畫的參考。 圖／王姵琪攝影 分享 facebook

林正錺：只有安全糧食問題 沒有糧食安全問題

中興大學土壤研究所教授林正錺認為，農地多寡與縣市發展的好壞不一定有絕對關聯，對於農地多的農業大縣應該要「認命」，所謂認命不是消極，而是重新盤點擁有的土地資源，進而重新定位、好好發揮。

林正錺表示，事實上農業能發展的空間絕對比想像的多，好比河川區裡種滿了西瓜，這些農林漁牧用地零零總總加起來可能超過一百萬公頃，所以看來目前沒有缺乏糧食的問題，而是糧食是否衛生的安全問題。

農地違章工廠 新增、零星者拆除 群聚者輔導

營建署表示，根據農委會農地盤查成果，農地違章工廠約1萬4000公頃，如何面對及輔導，成為民眾關心與政府待解難題。對此，中央已擬定行動方案，針對105年5月20日後新增的零星違規工廠，採施工中即報即拆、已完工處連續罰辦理，遏止零星、新增違規工廠破壞農業環境。

至於已形成產業聚落者，採取務實輔導，在全國國土計畫中保留規劃彈性，在不影響國土保育、全國糧食安全等原則下，經縣市政府評估具可行性者，得劃設為適當功能分區並輔導其合法化，但其開發利用應依法繳交生態補償回饋、國土保育費及影響費等，並非就地解編。

既存未登記工廠聚落或與在地產業鏈結程度高，符合中央或地方產業發展需求，經評估具有優先輔導合法必要者，得劃設適當國土功能分區分類。

台北大學不動產及城鄉環境系教授詹士樑認為，已群聚的農地違章工廠要回復農地使用相當困難，政府的處理策略是對的，至於如何讓違章工廠的外部成本內部化，須進一步設計。在農地總量方面，他提醒，農業生產相當脆弱，面對氣候變遷，國土計畫應把農業對氣候變遷的調適設計進去，給縣市參考的依據，才是確保糧食安全的務實作法。

葉佳宗：並非農地劃太多 而是城鄉發展土地劃太少

「農地劃太多？這是假議題。」台北大學都市計劃研究所教授葉佳宗指出，不是農地劃太多發展受限，而是城鄉發展土地劃太少，所以產業發展受到限制，一些農業大縣的縣長覺得農業不重要，要發展產業、工業的用地不夠，但事實上，地方的城鄉發展率現在只有三、四成，看不出未來發展潛力，所以要精準定位、畫設城鄉發展區是困難的。

「農地沒有畫太多，其實是畫太少。」葉佳宗表示，全國國土計畫農地總量設在74萬至81萬公頃，如果仔細去看這些農地在哪，就會發現其實農地劃太少，真正可以耕種的、位於平原上的農地，只剩40萬公頃，其餘30萬公頃都在山坡地上，有些還跟國土保育區重疊，「根本劃太少農地，但大家又覺得受到限制，問題在於農業政策沒說清楚」，未來這些土地要怎麼管、怎麼用、會有什麼政策都要說清楚。

針對農地違章工廠，葉佳宗也認為群聚的工廠就算拆了，土地也不健康、不安全，種東西沒人敢吃，與其如此，又何必拆？

城鄉發展分署：先守住農地，如何經營有賴農業主管機關

內政部營建署城鄉發展分署長陳繼鳴回應，全國國土計畫是在一個願景下去做，它是個計畫法，很多執行面是要跟不同主管機關跟法律扣合，現在起碼守住農地，至於要種什麼作物或是怎麼經營，就有賴農業主管機關。