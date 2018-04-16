水庫集水區的告白 完全禁止開發？分級管理？

2018-04-16 11:00 文 楊雅雯 提供



多數人對於水庫集水區的想像，仍停留在涵養水源的山林，環境團體向來主張嚴格保護，完全禁止開發，以確保水質與用水安全。內政部營建署表示，事實上，水庫集水區內土地使用型態繁雜程度遠高於一般人的想像，這次藉由全國國土計畫，將改採分級管理，讓該保育的保育，該發展的發展。

超乎想像 集水區裡住了93萬人

營建署指出，目前全國水庫有95座，其中供家用或公共給水的水庫有62座，面積約1萬平方公里，約占全國土地28%，涵蓋許多都市計畫地區、既有聚落、原住民保留地及平原地帶，約有93萬人口，若因位於水源山坡地就被禁止開發並不合理。因此，如何管制水庫集水區的土地使用行為即是當前最重要的課題。

全台水庫集水區內都市計畫地區分布示意圖。 圖／營建署提供 分享 facebook

屏東東港堰有12處都市計畫 影響範圍大

12日舉辦的「全國國土計畫意見交流高峰會」中，學者專家也提出多元見解。營建署城鄉分署分署長陳繼鳴表示，水庫集水區範圍是由水庫管理機關（構）劃設及查認，影響所及範圍、民眾權益廣大。以屏東縣新園鄉的東港堰為例，屬平地型水庫集水區，其範圍內有屏東都市計畫、潮州都市計畫、萬巒都市計畫、萬丹都市計畫等都市計畫地區，加起來有12處都市計畫，若將東港堰全區劃為禁止開發的國土保育地區實不合理，因此才在國土計畫改採分級管理。

營建署：集水區改採分級管理

他表示，國土計畫架構下的水庫集水區土地管理方式，大致有以下四種原則：

1. 水庫集水區範圍內具有重要生態資源、森林資源及水源涵養之區域，嚴格限制開發利用，將劃設為國土保育地區第一類，國保一不允許新增農業使用，既有合法農業在不影響國土保安原則下，可有條件維持原使用；其餘土地在水質維護及土砂災害防治前提下，得允許有條件的開發利用。

2. 其他供林木經營、地質敏感（山崩與地滑、土石流）土地劃設為國土保育地區第二類，仍不得申請產業園區或住宅社區，僅允許聚落所需居住或其他服務相關設施。

3. 供農業使用土地劃設為農業發展地區，在不影響國土保安原則下，由農業主管機關引導改變經營方式或者調整農業使用項目。

4. 既有都市計畫地區、區域計畫之鄉村區、工業區，及原住民保留地，將劃設為城鄉發展地區，並應加強污水、下水道處理設施建設，避免生活廢水污染水源。

陳繼鳴說，各國土功能分區及其分類之土地使用管制、容許使用項目等項，後續將由土地使用管制規則等相關子法訂定更細緻規定。

黃金山：嚴格汙水處理配套不可少

前水利署長、國發會顧問黃金山認同分級分區管理的精神，但容許開發的基本配套就是汙水處理，而且是嚴格的汙水處理要求，集水區內的開發應該要求較高標準的三級處理，才能保育水源，不想配合或遵守的開發行為要重罰，例如勒令停業才能遏止投機。

國立海洋大學河海工程系教授簡連貴說，集水區分級管理的方向正確，但要盤點集水區與蓄水、用水的關聯性，流域下游的問題不能拿到上游來談，上游談到開發行為要更謹慎。總之要有核心區和緩衝區的觀念，緩衝區之外可低密度開發，這一點國土計畫要抓準。

李永展：核心敏感區一定要守住

中華經濟研究院研究員李永展認為，這套國土計畫至少打破以往沒規畫、有開發等亂象，透過國土分區等作法，做到有規畫也有開發，但不可能一步到位，做到最好，可以「先求有再求好」，一步步改得更好。

面對集水區分級管理課題及規畫權下放地方，李永展認為「真正的挑戰才要開始」，風險不小，結論就是「地方見真章」，地方政府如何規畫國土計畫是勝敗關鍵。他說，台灣還是全球嚴重缺水國家的第19名，放寬集水區使用管制的同時，核心敏感區還是要守下來，且應該可以把LID、WSUD等低衝擊開發的觀念和作法寫進國土計畫中，才能適性適地，兼顧水源保護。